“A los que les caigo mal...”: Constanza Capelli desclasificó todos sus sobrenombres

La ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, desclasificó los divertidos sobrenombres que recibe de sus amigos, y otros que no tanto, por su particular apellido, revelando que se presta para todo tipo de palabras terminadas en las letras “elli”.

Así lo contó en entrevista con Pamela Díaz en el programa “Sin Editar” de Youtube, donde también habló sobre su relación con Jennifer Galvarini, Sebastián Ramírez y su padre, entre otras temáticas.

Pero, respecto a su apellido materno, fue donde echó la talla, contando los distintos seudónimos que recibe.

“¿Tienes algún apodo?”, le consultó la Fiera, como parte de las dinámicas de su espacio online.

Ahí la bailarina le reconoció que no solo uno, sino que varios dependiendo de la ocasión, como por ejemplo los recibidos por exparejas.

“(Tengo) varios. ‘Copetelli” para los que le caigo bien. Y los chicos que he estado me dicen ‘Ricapelli’”, y “Acapelli”, señaló.

Este apodo causó las carcajadas entre los presentes, pero no fue entendido por Díaz a quien tuvieron que explicarle que se refería a cuando tenía intimidad sin preservativos.

“Y para los que le caigo mal ‘Maracapelli’”, reveló, generando las risas de la conductora.

La vida de Cony tras Gran Hermano

“¿Cómo fue volver a la vida real? ¿Qué te pasó?”, le consultó Pamela Díaz.

“Ansiedad igual, fue abrumador y mucho (...) El impacto de cuando salí del aeropuerto y estaba toda la gente ahí, de no haber visto a nadie, solo a mis compañeros durante estos seis meses”.

Estas generaron que “todavía a mí me cuesta sociabilizar. Me da mucha ansiedad la gente, el tumulto. Por eso, es que todavía sigo súper aferrada al ‘Distrito’, mi grupo con el que estaba adentro, porque fue muy fuerte lo que vivimos y solamente nos entendemos entre nosotros”, explica Capelli.

“Nos sentimos muy cómodos entre nosotros y por eso me cuesta mucho sociabilizar con otras personas, yo creo que eso fue lo que más me costó”.

De hecho aseguró que “el simple hecho de saludar a alguien, altoque me ponía tiritona. De hecho, cuando recibí el (premio) Like Media Awards la mano me tiraba, me pongo muy nerviosa”.

Finalmente, Constanza Capelli y Pamela Díaz hablaron de la importancia de seguir un tratamiento médico luego de ser parte de programas de este formato.