Santaferia explica porqué no están en el Festival: “Que nos tiren migajas por ser chilenos lo encuentro nada que ver”

Es una de las bandas chilenas más populares del último tiempo, y una de las agrupaciones más relevantes del circuito de “cumbia casera”, Santaferia, que si bien a fines de 2023 realizó un concierto masivo en el escenario de la Quinta Vergara, no ha podido cumplir su anhelo de presentarse en el Festival de Viña debido al escaso interés de los organizadores por contar con ellos en el principal evento musical del país.

Y si bien su experiencia de los últimos años en el escenario viñamarino ha sido de total éxito, según confiesan sus integrantes en hoyxhoy.cl, no les ha bastado para ser considerados en la grilla de espectáculos festivaleros.

No quieren pagar. Esa es la cosa. No quieren soltar plata. Con nosotros nunca han tenido algún ánimo de poder llegar a algún acuerdo — Diego Muñoz, saxofonista de Santaferia

La deuda con el Festival de Viña

“Este año estuvo muy bueno porque, como ya conocemos a Chico Trujillo (con quienes se presentaron el pasado 29 de diciembre) e incluso compartimos en México, le propusimos al Macha hacer algo más en conjunto y él se mostró abierto. Y fue maravilloso”, cuenta uno de los saxofonistas del grupo, Diego Muñoz, quien recalca en la falta de interés de los organizadores de Viña como la piedra de tope para presentarse en el Festival.

“Todavía no podemos llegar a un arreglo con el Festival de Viña, así que hacemos nuestra propia Quinta Vergara de forma autogestionada, haciendo nuestros propios eventos”, explica Diego, quien si bien agradece la invitación al evento, afirma que esta llegó con valores muy por debajo de las pretensiones de Santaferia.

“No quieren pagar. Esa es la cosa. No quieren soltar plata. Con nosotros nunca han tenido ánimo de poder llegar a algún acuerdo. Al final es como que tendríamos que estar ‘agradecidos’ del espacio, y la verdad es que de un lado sí estamos agradecidos de que nos hayan invitado, pero no de la forma en la que nos invitan”, señala.

“Por eso es que hasta que no se llegue a un buen arreglo, no vamos a ir. El Festival de Viña es algo grande y que nos tiren migajas por ser chilenos lo encuentro como nada que ver, encuentro que se contrapone con esto ostentoso que hay. Igual no es la plata, es la forma”, explica.

“Antes, el Festival de Viña era una catapulta hacia lo internacional, te veía Latinoamérica y el mundo, si te iba bien en la Quinta te podías ir de gira al resto del continente e incluso el mundo. Eso ya como que se ha perdido un poco. Entonces sí, nos encantaría estar, pero tampoco nos mata, ni tampoco sufrimos ni nada por el estilo. Queremos ir y queremos que se valore nuestro trabajo”, concluyó.

