“Yo a la Cony...”: Jennifer Galvarini responde a supuesta mala onda con Constanza Capelli

La exparticipante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, se refirió al distanciamiento con su amiga al interior del encierro, Constanza Capelli, quien en los últimos días desclasificó que fue Pincoya la que cortó la comunicación, sin responder los últimos mensajes.

En conversación con Pamela Díaz, Cony le explicó que tras el cumpleaños del hijo de Jennifer, le mandó un mensaje de saludos, pero nunca obtuvo respuesta, dando a entender que se había cortado el lazo afectivo, el cual formaron al interior de la casa estudio en Argentina, donde compartieron durante seis meses.

Sin embargo, Pincoya, quien próximamente se verá en las pantallas de CHV en el programa Top Chef VIP, le puso paños fríos a la polémica y aseguró que pronto podrán reencontrarse todos los excompañeros del reality.

“Yo a la Cony y a la mayoría de mis otros compañeros no los he visto, pero eso creo que es normal. No descarto que volvamos a juntarnos con todos”, dijo escuetamente a El Mercurio, bajándole el perfil al conflicto, según consignó La Cuarta.

Respecto al nuevo programa de concurso culinario, indicó que “Chilevisión me propuso esta oportunidad de estar en Top Chef, lo que implicaba trasladarme por un tiempo a vivir a Santiago. Lo hablé primero con mi familia y decidí hacerlo porque creo que tengo que aprovechar las oportunidades que se me están dando”, reveló la mujer oriunda de Chiloé.

¿Qué pasó entre Cony y Pincoya?

En este contexto, es donde Capelli decidió sacar los trapos al sol y contar su versión sobre este quiebre.

“Yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”, aclaró en una conversación con diálogo con LUN.

“Pero en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”, reveló la joven de 27 años.

Asimismo, aseguró que “se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”.

“No guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”, complementó.

Finalmente, Cony recordó la última conversación que tuvieron sobre el conflicto e hizo una profunda reflexión al respecto: “Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”, cerró Capelli.