Adriana Barrientos apoyó a Pamela Díaz por defenderse de acusaciones de bullying: “La prefiero a alguien que esconde la mano”

Una inesperada aliada encontró anoche Pamela Díaz luego conocerse este lunes su contundente respuesta a quienes la acusaron de hacer bullying en el reality “Tierra Brava”.

Fue Adriana Barrientos, la misma mediática a quien la Fiera acusó hace algunos días en su programa “Sin editar” de dedicarse “a pelarme a pito de nada”, quien ocupó su espacio en el panel de opinólogos de “Zona de estrellas” para defender a Díaz de los cuestionamientos que le hicieron algunos integrantes del encierro de “Tierra Brava” como usuarios de redes sociales, por atacar a otros personajes del reality.

Defensa a Pamela Díaz

“Brutalmente honesta. Yo prefiero la honestidad brutal a que la Pamela diga: ‘Ay, lo siento tanto. Me equivoqué, estaba encerrada. Yo soy buena’. ¡No! Vieja, me gusta”, lanzó de entrada la Leona, quien no dudó en celebrar la sinceridad de Pamela, quien en conversación con Constanza Capelli reclamó que “a todos les dio por decir que uno hace bullying, que es agresora, que es matona. Que yo era la de ‘Vis a vis’. Hue*** ¿Qué les pasa?”.

“Uno va a pasarlo bien, te graban todo el rato, y uno no va a estar explicándole a la gente cómo es mi forma de ser. Más encima, todos me amaban ahí. Que agradezcan que entrara a ese reality”, remató la morena, cuyos descargos alentaron aún más la férrea defensa de Barrientos en el programa de farándula.

“Que ella diga ‘sí, soy matona. ¿y? Compadre, esto es lo que hay. Si te gusta esto, esto es lo que hay. Me aceptas como soy o me bloqueas, o me dejas de seguir, y no conversamos más’. Yo prefiero de repente, aunque suene súper fome, pero yo prefiero una Pamela Díaz a alguien que deja la escoba y después esconde la mano, y no sabes nunca con lo que te vas a encontrar”, reflexionó Adriana, quien incluso puso de ejemplo las evidentes diferencias entre ambas para aclarar que prefiere eso a tener que lidiar con otros personajes que no hablan de frente o encaran los problemas directamente.

“Aquí, con la Pamela, yo sé que si yo me la encuentro de frente, me va a gritar ‘tal por cual’. Y me lo va a gritar de aquí hasta allá, y voy a pasar la vergüenza de mi vida. Pero que fome encontrarme con la Pamela, y que la Pamela ande cuchicheando atrás. ‘No, mira a esta otra’. Es que a mí me gusta la gente así. O sea, no me refiero bullyingnera (sic). ¡Honesta! Y ella está siendo consecuente con su personaje. Es honesta, asume que es mala, asume que es bullyingnera (sic), pero yo prefiero eso. Una honestidad brutal”, concluyó.

