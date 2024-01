“Sin que sea un circo, yo voy con todo”: Tutu Vidaurre tuvo su primera prueba de vestidos de novia

La actriz e influencer Tutu Vidaurre vivió esta semana la primera de las varias pruebas de vestido de novia que realizará de cara a su matrimonio, en noviembre de este año o inicios de 2025, con el ingeniero comercial Felipe Ortiz.

Un emocionante trance, reveló Tutu, ya que en su recorrido por Nevada Novias estuvo acompañada de al menos una decena de sus mejores amigas, quienes evaluaron en la escala de 1 a 10 los variados modelos que la actriz se probó.

El primer paso al matrimonio de Tutu

“Desde que el Pipe me pidió matrimonio empecé a pensar en mi vestido. No tenía idea qué quería y ahora sé que no busco algo tan simple, como un vestido de seda liso blanco que está muy de moda y queda hermoso”, reconoció Vidaurre, quien en conversación con lun.com apuntó que “por mi carrera, siento que tengo muchas oportunidades de usar diseños de ese estilo y por eso estoy buscando otras opciones”.

“Mientras más cosas novedosas le metamos al matrimonio, sin que sea un circo, yo voy con todo”, agrega la también finalista de “Masterchef Celebrity” y participante de “El discípulo del chef”.

Otro de los temas que mantiene alerta a María Jesús de su boda tiene que ver con los “panoramas” con los que espera hacer de ese día uno inolvidable para ella y su futuro esposo.

“Si dentro del mismo presupuesto (de la boda) se pueden generar instancias divertidas, yo voy a hacer panoramas para todo. Quiero que sea el año del matrimonio y disfrutarlo al máximo”, explica Vidaurre, quien reconoce que este primer paso en su matrimonio “superó mis expectativas y lo pasé bomba. Estaba muy nerviosa pero fue una fiesta y cada una se sintió libre de opinar”.

“Antes de conocer al Pipe yo era del team ‘no me quiero casar’ y ‘no quiero tener hijos’. Ahora estoy siendo literalmente la persona que dije que no iba a ser, jajajá. Ya me subí a este pony y me he encantado de lo clásico. Este ritual tiene magia”, finalizó.

