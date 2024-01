“Es difícil que ese hombre empatice con una mujer”: Claudia Salas revive doloroso despido de Mega

La periodista Claudia Salas celebró en gloria y majestad su regreso a trabajar a los medios de comunicación, precisamente al exitoso programa “La comunidad sin anillo”, de Radio Concierto. Esto, tras el doloroso despido que sufrió el 2022 en Mega, donde llegó a realizar su práctica a prensa y estuvo 11 años.

En conversación con Publimetro, recordó cómo fue lo que, para ella, consideró una salida injusta del canal, por decisión del nuevo director de prensa que asumió en aquella oportunidad.

[ Pablo Zúñiga se confesó sobre los peores momentos de su vida: “Estuve dos años sin trabajar con cinco niños” ]

“Fue complejo. Me generó un estrés postraumático. La forma en que me echaron y también el motivo. Me parece muy vintage dejar a alguien sin trabajo por ‘contestar mal’ a alguien que critica tu cuerpo. Por eso fue un golpe fuerte”, sinceró.

Según explicó, fue luego de responder a un usuario que criticó su cuerpo, el motivo por el cual decidieron prescindir de sus servicios, por considerarla “peligrosa”.

“Tuve rabia, ya que el director de prensa (Gianfranco Dazzarola), que estaba recién llegado, me informó que era una decisión general de los editores visada por él. Y estoy segura que eso no es así. Porque sé cómo trabajo y cómo me relacionaba con mis compañeros. Este mismo personaje le comentó a un editor que me encontraba ‘peligrosa’”, desclasificó.

“Cuando (el director de prensa) me llamó a su oficina un par de semanas antes de despedirme, le conté que para mí era un tema sensible, que he tenido trastornos de la alimentación, (cosa que nunca le conté a nadie) pero es difícil que ese hombre empatice con una mujer”, criticó, dando a entender que no tuvo apoyo a su reclamo.

Tras ello fue despedida y estuvo alejada de los medios, hasta ahora.

“Ha estado súper difícil. Me despidieron de Mega hace un año y medio y si bien estoy muy abierta a trabajar en el mundo corporativo, se echa de menos comunicar. Así que feliz de hacerlo de esta manera, en Concierto y con un programa que lleva años al aire con tremendos resultados”, destacó.

Además, criticó que se castigue a una mujer por dar su opinión, pero no haya sanciones contra los acosadores.

“A mí me parece mucho más peligroso tener que pasar tres horas en el hall de mi edificio esperando que llegue Carabineros, como me sucedió hace dos semanas, porque un acosador me fue a buscar por tercera vez y no sé quería ir. Esas son las cosas por las que pasamos las mujeres”, lamentó.

Claudia Salas debuta en La comunidad sin anillo

“Me llamaron en diciembre para invitarme a La Comunidad sin anillo. Lo pasamos muy bien, salió algo bien entretenido. Me invitaron de nuevo la semana siguiente y se podría decir que ese fue una especie de “piloto al aire”. Les calzaba mi manera de comunicar que es a la vez muy informada, pero desde otro lugar. Desde la ironía, la honestidad, el humor. Me llamaron hace un par de días para invitarme a ser parte de la radio y acepté inmediatamente”, reveló.

La comunidad sin anillo, va de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas, por radio Concierto (88.5).