La ácida crítica de Claudia Schmidt a Carolina Arregui en la antesala de la Gala de Viña: “El físico no la acompaña”

A menos de dos meses de realizarse la Gala del Festival de Viña 2024, Claudia Schmidt, la nueva integrante del panel de Zona de Estrellas, se refirió a una de las invitadas a la alfombra roja más esperada del año, la actriz Carolina Arregui. La uruguaya, conocida por sus comentarios directos, expresó sus opiniones sobre el físico de la actriz de 58 años, destacando su “extrema delgadez”.

“El sobrepeso no es bueno. Yo en este minuto estoy pasadita de lo normal. Pero aquí yo veo un cambio físico muy notorio en Carolina Arregui, que ya es una mujer adulta, que el físico no la acompaña. No se ve bien. Se fue a un extremo”, aseguró la uruguaya.

Continuando con su argumento, abordó la presión que enfrentan los artistas para evitar críticas relacionadas con su peso.

“Quizás para esta Gala también, porque se sienten muy presionados los artistas. Entonces no quieren salir criticados porque subieron un poquito más, un poquito menos de peso”, añadió Schmidt.

Finalmente, la panelista concluyó sus comentarios expresando que: “Si bien no estoy llamando a que la gente esté pasada de peso ni nada, porque siempre el sobrepeso hace mal, en la delgadez extrema a ese nivel también es muy mala”.