“Ahora mis papás están súper felices”: hijo de Titi García-Huidobro y Pato Torres cambió los estudios de negocios por el teatro

Hace ya algunos meses que Matías Torres, hijo del comediante Patricio Torres y la conductora radial Titi García-Huidobro, dio un giro radical en su proyecto estudiantil al dejar su carrera de negocios internacionales por su gran pasión, el teatro, una veta que heredó de sus padres y que en el caso de la también animadora, la tiene por estos días muy orgullosa.

“Al principio yo no estaba conforme, pero entendí que es lo que a mi hijo le apasiona. En el colegio estudió tanto para entrar a international business, pero ya en la universidad yo lo veía desganado, tenso. Cuando dijo que iba a congelar yo lo entendí. Luego me di cuenta que estaba viendo información para la carrera de teatro”, cuenta la figura televisiva, quien junto a su exmarido alentaron el nuevo desafío profesional que tomó su hijo.

Tras los pasos de Patricio Torres y Titi García-Huidobro

“Es un campo laboral difícil. Puedes ir a un casting, hacerlo súper bien, pero si al director no le gustas, no consigues el papel. Más allá del susto, nos dimos cuenta de la fuerza de su vocación. Le encanta actuar y sé que será feliz”, resume Titi.

“Algunos amigos supieron de este dilema y le decían ‘termina la carrera (de negocios) y luego sigue con teatro para que tengas algo sólido’, pero al final se trata de las declaraciones de mi hijo y su felicidad. Cuando se dio cuenta que sus padres lo apoyaríamos, se vio más relajado”, agregó.

“Cuando íbamos de gira con una obra, él nos acompañaba. A los ocho años se sabía los diálogos y a veces hasta corregía a Fernando (Kliche, parte del elenco) si decía algo distinto a su parlamento. Parecía un director chico”, relató la mediática, quien nunca dudó que en algún momento su hijo de 19 años optaría por seguir su vocación teatral.

“No me sorprendió que llevara el bichito del teatro. Creo que su decisión original fue para no desilucionar a sus padres, pero ahora que lo veo tan entusiasmado yo también me siento feliz. Cómo no estarlo si entró a teatro como el primer seleccionado”, puntualizó.

El aludido, por su parte, enfatizó que este cambio lo tiene muy entusiasmado y, como no, feliz por la respuesta de sus padres.

“Vi esa carrera como un desafío y me preparé por tres meses. Todos los días llegaba a las 11 de la noche a casa para estudiar y ya estaba cansado. Así me di cuenta que no tenía sentido seguir con international business. Ahora mis papás están súper felices y se sienten orgullosos”, finalizó.

