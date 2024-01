“Efecto dominó”: revelan el motivo principal de la organización para no bajar a Peso Pluma del Festival

Esta jornada se conoció una nueva artista en la polémica que generó la definitiva confirmación del show de Peso Pluma en el cierre de esta edición del Festival de Viña del Mar, al revelarse el motivo principal por el que la organización del mayor evento artístico del país decidió no cancelar el espectáculo del mexicano.

Pese a las reticencias y reclamos de varios personajes públicos a la presentación de Peso Pluma en la Quinta Vergara, considerando que su música eventualmente promovía la “narcocultura”, y la decisión del directorio de TVN de pedir no realizar su show, finalmente se llegó a la conclusión que en su caso particular no existe ninguna atribución jurídica ni contractual para bajarlo del festival.

El motivo para mantener a Peso Pluma

Algo que quedó ratificado en un comunicado que entregó este miércoles la propia organización del evento, donde argumentan que “el prestigio internacional de Peso Pluma” fue uno de los motivos para mantenerlo en el escenario de la Quinta Vergara.

“La Organización del certamen identifica el prestigio internacional de Peso Pluma como artista. Su música, además de millones de escuchas en todas las plataformas, está presente también en importantes escenarios, siendo confirmado el día de ayer (martes) para Coachella, uno de los tres festivales más grandes del mundo”, puntualizaron.

“Decadencia y superficialidad”: La dura reacción de Alberto Mayol ante nueva confirmación de Peso Pluma en Viña 2024

Sin embargo, y según pudo averiguar publimetro.cl, la razón que pesó al momento de tomar la decisión estuvo mas vinculada a un eventual “efecto dominó” respecto de la reacción de otros artistas invitados al festival.

Esto, debido a que en la organización “se analizó que si se llegaba a bajar a Peso Pluma, el festival habría sido inviable porque, por ejemplo, se podrían haber empezado a bajar otros artistas en solidaridad con él”.

Situación que también fue confirmada en biobiochile.cl, donde se afirmó que “esta reacción podría significar que otros artistas invitados al evento decidan simplemente no presentarse, si es que llegaran a bajar al cantante mexicano”.

Polola al rescate: Nicki Nicole siente que Peso Pluma “la va a romper” en Viña 2024

Un posible escenario que bien pudo haber afectado al evento a pocas semanas de su realización, y que preocupó en la interna de la organización porque bien se pudo haber “matado al festival y la marca importante que es éste”.

Este escenario habría sido ratificado incluso por abogados de TVN, quienes asumieron que desde la legalidad del contrato de Peso Pluma “no había motivos legales” ni “argumentos legales para bajarlo”.

Concejal de Viña insiste en bajar a Peso Pluma del festival: “En cuatro años más seremos como Ecuador”

Peso Pluma gana por nocaut: Viña confirma a cantante mexicano tras polémica por hacer “apología al narco”