Camila Arismendi retomó las clases de conducción con un temor por superar: “Me da miedo retroceder, porque pienso que me voy a caer”

Camila Arismendi reveló este domingo los motivos que tuvo para retomar, después de unos cinco años, los estudios de conducción, en los que la ex “Tierra Brava” sinceró que uno de sus mayores miedos es no aprender a “retroceder, porque pienso que me voy a caer”.

La doble de “Cecilia La Incomparable” y exparticipante del reality de Canal 13, explicó en lun.com que su retorno a las clases intensivas de manejo llegaron luego de superar un episodio traumático cuando chocaron su primer y único vehículo.

De “Tierra Brava” al curso de manejo

“Años atrás yo me había comprado un auto, fue el único que tuve en la vida y eso que yo no sabía manejar. En ese entonces, mi pololo que falleció me estaba enseñando. Pero un día lo chocaron, el auto quedó para la historia y quedé medio traumada con el choque”, explicó Camila, quien por estos días hace todos los esfuerzos por aprender a manejar. Pese a que debido a su apretada agenda laboral, ha tenido que suspender varias de sus clases.

“Me di otra oportunidad para, no sé, escaparme un fin de semana a la playa, ir a Rapel, sin pedirle nada a nadie. Ahora lo único que me falta es tener un auto, así que hago un llamado a la gente de que cualquier cosa, la recibiré feliz”, cuenta la chica reality, quien reconoce que “puede sonar medio tonto”, pero aún sigue con temor a conducir.

“Sí, tengo miedo a manejar, va a sonar medio tonto, pero me da miedo retroceder porque pienso que me voy a caer, jajajá”, explica.

“No te miento que en mi primera clase estaba tensa, las manos me sudaban porque tenía miedo de chocar, pero creo que lo hice muy bien. Partí sin tener nada de confianza, pero después la profe me dio la seguridad y ahí ya me solté”, prosiguió.

“He cancelado algunas clases porque he andado en muchos eventos, haciendo muchas cosas, de hecho ahora acabo de llegar a Iquique, voy a cantar en el casino en la noche, así que por ciertas cositas he tenido que cancelar. Asi que sí, se ha alargado el curso”, finalizó.

