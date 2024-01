“Manipuladora, perr... zorr...”: Guarén se fue con todo contra excompañera de Tierra Brava

La exparticipante de Tierra Brava, Valentina Torres, más conocida como Guarén, entregó su sincera opinión respecto a Camila Campos, otra exintegrante del reality, de quien no tendría la mejor de las opiniones. Esto, por un hombre en común: Nicolás Solabarrieta.

Así lo contó en el programa Sin Editar que realiza Pamela Díaz por Youtube, ocasión donde La Fiera le preguntó que definiera en una palabra a Camilísima.

[ “La traté mejor que a mi hija”: Pamela Díaz se refirió a polémica con Nicole Block que la trató de “matona” ]

Ante esto, respondió sin filtro y con todas sus letras que la considera “mentirosa”.

Finalmente, medio en broma, medio en serio, lanzó una serie de insultos contra la periodista, tratándola de “manipuladora, perr...zorr...”, aunque aclaró que era en tono de broma y le lanzó un beso.

Pero, ante la pregunta si le había molestado que hubiese salido con Nicolás, remató con un “¿quién es Camilísima?”, a modo de ninguneo.

Guarén y Camilísima Instagram Camilísima

Nicolás Solabarrieta, Guarén y Camilísima | Instagram Nicolás Solabarrieta, Guarén y Camilísima | Instagram

Todo esto, porque tras su salida del reality, al ser la primera eliminada, Camila Campos aseguró que Nicolás Solabarrieta fue su amor de adolescente y habían tenido un affaire.

Producto de ello, Guarén tiempo atrás señaló que “Camilísima no es nadie...A mí me importa el presente y jamás me van a afectar las cosas que se digan desde afuera, porque me importa poco y nada”.

“Aceptaron mi personalidad”

“Los papás de Nico me parecieron increíbles y aceptaron mi personalidad loca. Él también ya conoció a mis papás, que viven fuera de Santiago, y mi familia es súper acogedora también”, contó Valentina en entrevista con el medio LUN.

Previamente, señaló que “No encontré a Ivette para nada brígida, me ha tratado increíble. Encuentro que es una dama y muy inteligente, una vez estuve más de una hora hablando con ella de par en par. Y Fernando me dio consejos para mi futuro, además que es muy chistoso, jajaja. Lo podría contratar de manager”.