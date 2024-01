“Estoy enamorado hasta los huesos. Feliz y fiel”: Mago Valdivia confesó estar en el “mejor momento” de su vida

Jorge Valdivia aseguró que está “ultra enamorado” por medio de una historia de Instagram.

El ex futbolista, y ahora comentarista deportivo, se fue en picada contra un portal de farándula luego de que revelaran el testimonio de una seguidora anónima y pidió que lo dejen disfrutar su relación.

En específico, una mujer aseguró al portal Infama: “El mago se joteó a una amiga en el Candelaria. Andaba con su hermano, los dos full joteo”.

Más tarde, otra seguidora del portal de farándula añadió: “A mi también me hablaba y me decía que se estaba separando de la Dany, pero después se fueron juntos a USA y después apareció con la honorable diputada”.

“¿Hasta cuándo me arruinan? ¿Hasta cuándo inventan? Si salgo joteo, si no salgo también joteo. Andan desesperados por plantar noticias falsas, sin pruebas. ¿Cuándo van a aburrirse? Déjenme en paz”, partió declarando el Mago.

En esa misma línea añadió: “No necesito jotearme a nadie. ¿Qué les importa a ustedes si tengo o no una relación?. Es la última vez que lo digo. Estoy enamorado y feliz. No necesito jotearme a nadie, no lo necesito porque estoy feliz. Estoy ultra enamorado”.

“Estoy feliz, pasando por un momento hermoso en mi vida sentimental. No mientan por favor porque dañan a la gente. Me hacen daño las mentiras de ustedes. Y si dicen que joteo, muestren el supuesto joteo. Repito, estoy enamorado, feliz y ya basta del daño que me hacen”, señaló.

Esta es la segunda vez que el ex futbolista se refiere públicamente a su situación sentimental. Desde su polémica separación con Daniela Aránguiz, Valdivia ha hecho noticia por su supuesta relación con Maite Orsini. Si bien, la diputada no ha confirmado el romance, los dichos del Mago, nuevamente llegan a vislumbrar la relación entre ambos.

“Déjenme disfrutar mi relación, déjenme en paz. No suban o fundamenten con historias o versiones antiguas. Entiendan de una vez por todas, todos aquellos que andan buscando cahuín”, arremetió.

Finalmente concluyó con una profunda y directa frase: “Atravieso por el mejor momento de mi vida, enamorado hasta los huesos. Feliz y fiel. No necesito nada porque lo tengo todo”.