“No estoy ni ahí con él”: Daniela Aránguiz respondió a dichos de Jorge Valdivia y aseguró que ya dio vuelta la página

Daniela Aránguiz, contestó a las recientes declaraciones de el “Mago Valdivia”, y quien fuera su esposo por casi 20 años. El exfutbolista aseguró que está “ultra enamorado” y que se encuentra en el “mejor momento” de su vida, posiblemente en relación a su romance con la diputada Maite Orsini.

Todo partió cuando una mujer, de manera anónima, reveló al sitio Infama que: “El mago se joteó a una amiga en el Candelaria. Andaba con su hermano, los dos full joteo”.

Más tarde, otra mujer sostuvo que: “A mi también me hablaba y me decía que se estaba separando de la Dany, pero después se fueron juntos a USA y después apareció con la honorable diputada”.

Tras estos rumores que comenzaron a circular, el Mago no se quedó callado y alzó la voz contra el portal. “¿Hasta cuándo me arruinan? ¿Hasta cuándo inventan? Si salgo joteo, si no salgo también joteo. Déjenme en paz”, arremetió indignado el actual comentarista deportivo.

“Estoy enamorado y feliz. No necesito jotearme a nadie, porque estoy feliz. Estoy ultra enamorado. Estoy pasando por un momento hermoso en mi vida sentimental”, confesó el exfutbolista a través de una historia de Instagram.

“Atravieso por el mejor momento de mi vida, enamorado hasta los huesos. Feliz y fiel. No necesito nada porque lo tengo todo”, declaró Valdivia.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

Ante estas declaraciones salió a entregar su opinión la expareja del futbolista, Daniela Aranguiz, y con quien tiene dos hijos.

“Yo también estoy feliz y enamorada”, afirmó la participante de Tierra Brava, en relación a su actual pololeo con el argentino Luis Mateucci y con quien se ha visto muy “enganchada”.

Enseguida, Aránguiz lanzó una directa frase para el Mago: “No estoy ni ahí con él ni con nada que tenga que ver con él”, sentenció la ex mekano.