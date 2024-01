Protagonista de “Papá en apuros” asegura que su personaje de Julieta en la novela de Mega “tiene mucho de mi”

Luciana Blomberg, actriz peruana que interpreta en la teleserie “Papá en apuros” al personaje de Julieta en la reversión de “Papá a la deriva”, aseguró sentirse bastante identificada con dicho papel que, a su juicio, tiene “mucho de mi”.

La actriz de 31 años, de paso por Chile la semana pasada junto a Juan Carlos Rey de Castro, el protagonista de la novela, para promover la producción que se estrenó el pasado 15 de enero en las pantallas de Mega, es una de las figuras ascendentes en las producciones dramáticas de su país, y en ese rol, su aparición co-protagónica en la teleserie asoma como un positivo paso en su carrera artística.

La nueva propuesta de Mega

“Espero que a los chilenos les guste la producción”, señala Luciana, quien en conversación con publimetro.cl asegura que conociendo del positivo impacto de su versión chilena en las pantallas de Mega, no duda en que “sería loco pensar” en que esta nueva propuesta no sea del agrado de los seguidores de las producciones dramáticas del canal privado.

“Yo espero que a los chilenos les guste. Sería loco pensar lo contrario jajajá. Yo quiero que esta novela tome su lugar en Chile y que las familias se puedan juntar para ver televisión”, reconoció.

Por lo pronto, el inicio de la teleserie tuvo un buen resultado de audiencia, ya que en su primera emisión registró 5,6 puntos de rating on line, con un peak de 6,5 unidades, entre las 19:00 y 20:03 horas, en que emitió su primer episodio.

Buena parte de ese impacto recayó en su personaje de Julieta Olaya, la joven que llega inesperadamente a la vida de Martín Seminario (Rey de Castro).

“Julieta tiene mucho de mi, creo que cuando leí al personaje la verdad es que me sentí identificada”, sinceró.

- Considerando la buena impresión que te dejó tu visita a Mega y el conocer su área dramática. ¿No te dan ganas de incursionar en alguna producción chilena a futuro?

- Esta pregunta me la han hecho todos los medios y a todos les he respondido que ya tengo la maleta lista para venir a grabar, jajajá. Me encanta lo que he visto en este viaje y sería maravilloso ver cómo es que trabajan los chilenos y ser parte de alguna producción.

