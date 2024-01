“Ha sido un embarazo realmente bueno y tranquilo”: Connie Mengotti entra a pabellón para realizarse una cesárea programada

Connie Mengotti dio cuenta, a pocas horas de ingresar a pabellón para ser intervenida por una cesárea programada, de lo bien que resultaron sus “38 semanas y un poquito más” de embarazo.

La modelo argentina, exintegrante del programa juvenil “Yingo”, ha tenido un último año bastante intenso y emotivo, con su boda en marzo de 2023 (con Felipe Abufhele) y su posterior embarazo.

El embarazo de Connie Mengotti

“No se quiso dar vuelta, está sentada, o en posición podática como dicen los especialistas. No pude elegir (el tipo de parto) esta vez”, indicó Mengotti, muy tranquila ante el inminente nacimiento de su Filipa, su primera hija junto a su esposo.

“Me siento súper bien, ha sido un embarazo realmente bueno y tranquilo. Pude disfrutarlo demasiado, entrené sin parar, hice pilates, fui muy activa en general y eso me ayudó muchísimo. Tuve durante los nueve meses mucha energía y me dieron ganas de hacer siempre algo nuevo, adaptado por supuesto a la condición pero de todo un poco y siempre en movimiento es muy clave”, cuenta en lun.com.

“No tuve ningún antojo (...) hambre sí, en general, subí 12 kilos. Es cierto que dan ganas de comer por dos, pero de todo, comida casera, sana. Nada en particular, me preocupé de estar muy bien alimentada, asesorada por una nutrióloga especialista en mi bebé y su crecimiento”, agrega la argentina, quien durante las últimas semanas realizó un tratamiento quiropráctico para lograr conciliar el sueño en noches marcadas por las altas temperaturas.

La última imagen de Connie Mengotti a horas de tener su parto vía cesárea. Fuente: Instagram @comengotti.

“Subí videos a Instagram de quiropráctica, por dormir tan mal este último tiempo, por el calor y porque ya no tienes cómo acomodarte tanto (con la panza), que me dio una tortícolis fuerte. Y en @7hertz Jorge Salcedo, que es especialista en embarazadas, me ayudó con varias sesiones para ir trabajando muy de a poco mi cuello y de pasada alineando todo lo que pudimos en general. Lo mega recomiendo”, explica.

“Tuve la molestia normal del último tiempo con guata gigante, es muy raro moverse, caminar, dormir, al final ya no logras ponerte zapatillas ni secarte los pies después de la ducha, jajajá, pero por suerte me empezó a pasar ahora al final”, concluye.

