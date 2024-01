Yann Yvin reconoce haber terminado romance de 30 años con Valérie Flat: “Ya no tenemos relación de pareja”

“Estoy viviendo igual que siempre, si llega algo más, llegará y punto”, cuenta Yann Yvin, quien de esta forma aclara este jueves el fin de su relación sentimental de tres décadas con Valérie Flat, su compañera y madre de sus hijos.

Un quiebre que el chef francés justifica en lun.com por la distancia entre ambos, con él viviendo en Chile desde 2015, y su expareja radicada en Canadá.

El nuevo estado de Yann Yvin

“Nuestra relación se terminó a mediados del año pasado. Todo está bien entre nosotros, no hay rollos ni nada malo. Cuando el amor se termina, queda el cariño”, explica el rostro televisivo.

“Y en nuestro caso, estamos en un plan de cariño. Somos más amigos que otra cosa, los mejores amigos del mundo”, reflexiona Yann respecto de un romance que inició durante unas vacaciones en Marruecos (1991), y que consolidó como relación de pareja en París, Francia, cuando ambos se empinaban por la veintena de vida.

“Vivía hace muchos años solo en Chile, entonces claro, la distancia no ayuda a sostener una relación”, agrega.

“Decidimos juntos, de común acuerdo, dejarnos una chance para empezar de nuevo con alguien distinto. Somos cincuentones (él tiene 58), entonces decidimos que ya era momento de separarse para así dejar espacio quizás para nuevas experiencias. Tanto para ella como para mí”, señala Yvin, quien a pesar del quiebre asegura que “la relación no ha cambiado mucho”.

“Es raro, porque no vi mucho la diferencia entre estar juntos y no estar, quizás por la distancia. Nosotros aún hablamos mucho, conversamos todo el tiempo. Siento que la relación no ha cambiado mucho. Aún no lo siento como un quiebre. Es raro. Quizás aún es un proceso que debo enfrentar”, puntualiza Yann, muy claro al momento de señalar que aún se mantiene “soltero sin compromiso”.

“Estoy solo en una relación con las comidas, el restaurante, los viajes y los proyectos”, finalizó.

