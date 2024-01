“Tendría que volver a nacer”: Claudia Schmitd lapidó las ganas de Karol Lucero de volver a la televisión

La uruguaya Claudia Schmitd sepultó anoche, en el programa “Zona de estrellas”, cualquier posibilidad para que Karol Lucero pueda retornar a la televisión, aduciendo que “tendría que volver a nacer” para estar “dentro de los medios de comunicación”.

Los lapidarios conceptos los dio la modelo luego de abordar en el espacio farandulero las ganas que habría manifestado el exrostro juvenil de regresar a las pantallas, luego de una consulta que le hizo el conductor del programa, Mario Velasco.

El rechazo de Claudia a Karol Lucero

“¿Dónde ves a Karol Dance, hoy, en la televisión? Si es que lo ves”, le preguntó Velasco, cuya interrogante fue prontamente desechada por Schmitd.

“No, yo no lo veo en televisión a Karol Lucero, hoy día. La verdad, no le encuentro ningún espacio. En ningún medio, pese a que en la radio fue un fenómeno, tú lo dijiste. Pero sabes porqué a mi me parece (...) pero primero quisiera decirle que cuando habla: ‘He tenido varias propuestas, que las he rechazado’, me encantaría que siempre dijera cuáles han sido esas propuestas”, disparó.

“Porque la única que conocemos, o al menos yo, es la propuesta que le hicieron para entrar al reality (‘Tierra Brava’). En ese lugar que, supuestamente, no llegaron a acuerdo, hoy en día está ahí Matías (Vega), pero la verdad es que yo en este minuto no lo veo”, agregó.

“O sea, él es una persona que a mí me parece que es talentoso, sí, pero claramente tendría que, no sé, tendría que volver a nacer, diría yo, como para volver a estar dentro de los medios de comunicación con una participación que lo pudiera, quizás, acercar a la gente. No sé, no lo veo”, insistió la uruguaya, quien recordó varios episodios polémicos del animador, principalmente los que lo involucraron con denuncias de mujeres en su contra.

“Tiene fama de mentiroso. La exnovia, por ejemplo, salió hablando y mostrando unos pantallazos, en su minuto, donde él, que se estaba a punto de casarse, la estaba invitando a recordar momentos vividos. No sé”, dijo Claudia, quien se mantuvo firme en postura a pesar que Manu González le señaló que Lucero había aclarado aquel episodio en una entrevista dada en TVN.

“Claro que se defendió de eso. ¿Pero qué va a decir? ‘Sí, es verdad, sabes que le pedí que me haga la despedida de soltero’. No iba a decir una cosa así poh, Manu. ¿Qué vas a decir?”, reclamó.

“O sea, para ti Manu, son todas las mujeres las que están mintiendo. La Arenita, la Yadranka (...) ¡No! Es que son las mujeres (...) Arenita estuvo en el departamento de Karol, ok. Todas las mujeres que se han sentido violentadas por Karol. ¿Mienten? Que le metió mano y le tocó las partes íntimas, en pantalla. La punteó por donde pudo, perdón la expresión señora. ¿Todas mienten? ¿Todas sienten cosas que no han sucedido? Y tenemos un delirio”, concluyó.

