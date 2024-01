“No me gustaría ser papá tan viejo”: Pangal Andrade no ve tan lejana una propuesta matrimonial a Melina Noto

Pangal Andrade dio nuevas muestras que su relación sentimental con la argentina Melina Noto es de las más consolidadas en el ambiente televisivo, un romance que se ha mantenido con la llama prendida por años, y del que el oriundo del Cajón del Maipo no descarta llegue a un pronto matrimonio.

Si bien la pareja ha señalado que de momento su relación está consolidada sin necesidad de llegar al altar, lo concreto es que el exchico reality nunca ha escondido su deseo de consolidar un proyecto familiar de la mano de la figura de TNT Sports.

La sinceridad de Pangal Andrade

- Pangal, ya en otro momento has hablado de lo feliz que estás en tu relación con Melina, y si bien ambos han sincerado que no tienen en mente un próximo matrimonio, no ves cercana esa propuesta a tu novia.

- Sí, puede ser. No está en el baúl (la propuesta), no está cerrada con llave, puede ser algo porque no me gustaría ser papá tan viejo.

Tan convencido se muestra Pangal de este siguiente paso con Melina, que no duda en reconocer en conversación con publimetro.cl que “me gustaría ser un papá con suficiente energía como para enseñarles todo lo que sé y tener aventuras con mis hijos”.

“Encontré a alguien que en verdad es mi compañero de vida”: Melina Noto se sinceró sobre su relación con Pangal Andrade

La revelación de Andrade, fiel a su estilo aventurero, llegó durante una particular actividad que realizó junto a otras figuras televisivas, como Pamela Díaz y Julio César Rodríguez (y organizada por la marca de desodorantes Rexona), con quienes por cuatro días se anotó en una extenuante prueba de resistencia en San Pedro de Atacama, donde se sometieron a un entrenamiento espacial junto a la única astronauta análoga chilena, Tatiana López, quien los guio en una travesía por el desierto nortino a través de extensos recorridos en buggy 4x4, bicicleta, sandboard y trekking.

Pangal Andrade. Fuente: Cedida.

Tras la experiencia, Andrade reafirmó su amor por la naturaleza, afirmando a publimetro.cl que “cuando eres un amante de la naturaleza, todos los lugares son imperdibles”.

Pangal Andrade y Melina Soto responden sobre la idea de casarse: ¿Hay planes de boda?

“Pero para mí no hay como el sur de Chile, mi lugar favorito es Riñihue donde hay ríos, termas, montañas y bosques, poca gente y se pasa muy bien. Pucón también es un destino hermoso con parques nacionales increíbles”, recuerda Pangal, quien en sus aventura no deja de lado su gran cantidad de proyectos.