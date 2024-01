Pamela Díaz le baja el dedo a posible “onda” con Roberto Cox: “A este otro lo relacionan con un romance por cualquier cosa”

Pamela Díaz se entregó estos últimos cuatro días a una particular aventura en San Pedro de Atacama junto a otros reconocidos rostros televisivos, como Julio César Rodríguez y Pangal Andrade, al realizar un extenuante entrenamiento espacial de la mano de la única astronauta análoga chilena, Tatiana López, una instancia que la sacó, en parte, del foco de los programas faranduleros.

Esto, porque en medio de las tres pruebas que debió realizar como parte del entrenamiento espacial al que fue sometida por López, en una actividad que fue organizada por una marca de desodorante (Rexona), la Fiera debió salir al paso de variadas polémicas, entre ellas, los supuestos dichos de su exsuegra en redes sociales durante el cumpleaños de Jean Philippe Cretton, y el incipiente romance que tendría con Roberto Cox, que deslizó hace algunos días Daniel Fuenzalida en el programa “Me Late Digital”.

El corazón solitario de Pamela Díaz

“Sí, hay onda, pero de una onda rica que se dio en el programa (entrevistó a Cox en su streaming de Youtube #SinEditar) que fue fácil”, revela Pamela en conversación con publimetro.cl.

Pamela Díaz responde a indirectas de su exsuegra en cumpleaños de Jean Philippe Cretton: “Me da lata, no le hace bien a nadie”

- ¿Qué opinas del comentario que hizo Daniel en “Me Late Digital”, quien luego de esa entrevista que le hiciste a Roberto Cox, aseguró que ahí había “onda”?

- La verdad es que yo no lo conocía, era la primera vez que lo veía. Es una de las pocas entrevistas que he visto para confirmar si efectivamente hubo química. Y sí, yo la sentí, pero de ahí a decir que hay un romance. A este otro lo relacionan con un romance por cualquier cosa. Si me gusta alguien y soy vista con esa persona, soy la primera en admitirlo públicamente.

Pamela Díaz estuvo cuatro días en San Pedro de Atacama participando de un entrenamiento espacial junto a la única astronauta análoga chilena, Tatiana López. Fuente: Cedida.

“A dos bandas”: desmienten romance de Pamela Díaz con Fabio y Daniel Fuenzalida asegura que la Fiera tiene química con Roberto Cox

- Por lo mismo. ¿Sientes que todos los programas de farándula intentan emparejarte con alguien ahora que estás soltera?

- Sí, de hecho me ha llamado mucho la atención eso. Yo me lo tomo en paz, pero mi término (de relación con Cretton) no ha sido muy agradable precisamente por esto.

En esa misma línea, y luego de protagonizar en “Tierra Brava” un particular triángulo amoroso televisivo con Fabio Agostini y Jhonatan Mujica antes de salir definitivamente del encierro del reality, Pamela se apresura en descartar en publimetro.cl que en esos casos el amor haya traspasado de la pantalla a la vida real.

“Me llevo muy bien con Jonathan, es una persona que nunca se podría enojar. Y Fabio es muy divertido, no hay día que no me cague de la risa con él. No tendría por qué elegir porque me llevo muy bien con los dos. Yo siempre dije que íbamos a ser muy buenos amigos”, finalizó.

“Algún día va a resultar”: Roberto Cox confiesa cómo sería su programa ideal en CHV

“Me llega una foto de ella posando...”: Roberto Cox reveló la particular imagen que recibió de una adulta mayor