Pamela Díaz responde a indirectas de su exsuegra en cumpleaños de Jean Philippe Cretton: “Me da lata, no le hace bien a nadie”

Luego de varios días de hermético silencio ante las supuestas indirectas que le habría mandado por redes sociales su exsuegra, Ana Victoria Vásquez, quien en el cumpleaños de Jean Philippe Cretton le deseó un feliz día a su hijo afirmando en Instagram que “te rodea amor del bueno”, Pamela Díaz salió a referirse del eventual recado de la madre de su ex.

Fue por intermedio de Mario Velasco, el conductor del programa “Zona de estrellas”, que la Fiera dio cuenta de su reacción ante los comentarios que se dieron en los programas de farándula y redes sociales, por las supuestas indirectas de Ana Victoria.

No le contesto ni a mi mamá cuando me habla golpeado o cuando siento que no tengo la razón — Pamela Díaz

La respuesta de Pamela Díaz

“Mario, cuando yo he tenido que hablar de mis ex siempre lo he hecho de muy buena manera. Las veces que he tenido que hablar mal de mis ex es porque después de 14 años no me pagaron una pensión o tengo que llegar a tribunales, porque es lo que corresponde”, inició el animador del espacio farandulero de Zona Latina, quien luego prosiguió con el resto de la respuesta de Díaz.

“Yo de Jean Philippe he hablado siempre bien, ha sido una persona muy importante en mi vida, no lo puedo desconocer, lo quiero por lo que fue y por lo que es en mi vida. Respeto sus decisiones -de, a lo mejor, sacarla de las redes sociales, y todo-. Yo, Mario, pa’ que sepaí (sic), no le contesto ni a mi mamá cuando me habla golpeado o cuando siento que, aunque yo tenga la razón, porque es mi manera de pensar y de sentir”, prosiguió el conductor de “Zona de estrellas”.

En esa misma línea, Velasco puntualizó que Pamela le recordó que “no me he metido jamás con una suegra. No hablo mal públicamente de mis parejas, menos voy a hablar públicamente mal de mi suegra o exsuegra”.

“Me da lata nomás, me da lata. Porque creo que, finalmente, fue una relación de adultos. Lo que haya pasado fue entre dos personas y, de repente, mandar este tipo de palos públicamente, yo creo que no le hace bien a nadie” , aseveró Pamela, quien concluyó su respuesta a Velasco asegurando que por estos días “estoy trabajando, estoy tapada en pega, lo estoy haciendo bien, estoy como la Shakira: ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’”.

