“He sido infinitamente regaloneada”: Daniela Valdés alista su prenatal entre pautas matinales en Mega y el cuidado de sus colegas de TV

Una nueva integrante su unirá en los próximos meses a la gran familia de Mega, luego que una de sus reconocidas reporteras, Daniela Valdés, anunciara en sus redes sociales que en los próximos días comenzará su periodo de prenatal para dar a luz a su segunda hija.

Un corolario más que feliz para Daniela, quien el 2023 vivió uno de sus momentos más relevantes en pantalla luego de ser nominada como mejor notera en los premios “Copihue de Oro” y confirmar, a mediados de año, su nuevo embarazo.

La nueva integrante de Mega

“Me queda muy poquito. El 5 de Febrero cumplo las 34 semanas, así que estoy en las últimas”, cuenta la figura de Mega, quien en conversación con publimetro.cl reconoce que sólo tiene palabras de agradecimiento para el canal privado y sus colegas de otros canales, por la gran preocupación y atenciones que le han dado en estos últimos meses donde ha callejeado más que nunca entre pautas y pautas periodísticas para los noticiarios y el matinal (“Mucho Gusto”) de la señal.

“Al inicio fue complejo. Al igual que con mi primera hija, Emilia. Tuve muchas náuseas. Es anecdótico porque cuando nadie nota que estás embarazada o no es visible, es cuando peor te sientes. En la mañana amaneces con muchas náusea y lidiar con el sueño es complejo. Andaba siempre con algún dulce o con fruta para hacer la mañana mas fácil. Traía colaciones y todo muy ordenado”, explica.

“De todas formas, en el canal siempre se portaron increíble. Apenas supieron que la Jacinta venía en camino me comenzaron a cuidar. Mis pautas cambiaron y comenzaron a ser más tranquilas. Mis jefes siempre estaban pendientes de que no fuera asistir a un lugar donde pudiera tener problemas con los olores. Por ejemplo, para el 18 de septiembre me preguntaban si me acomodaba hacer móviles de empanadas (...) hasta el día de hoy varios están pendientes de que no me insole mucho y que mientras espere el móvil esté cómoda o sentada. Tengo varias jefas mujeres y eso ayuda porque conocian de los síntomas. De todas formas, mi idea y así lo supieron ellos desde un inicio, fue reportear hasta el último día. Me tenían que frenar mi ansiedad reportera, jajajá”, bromea.

“Me preguntaron si prefería o me acomodaba trabajar fuera de terreno o si me complicaba mi horario y hasta hoy, a solo días de irme al pre (natal), estoy disfrutando de callejear. Siento que hace tan bien. Mi doctora me preguntó hace unos días si quería salir antes de prenatal y le dije que no. Me gusta mantenerme activa hasta el último día y estoy segura que a mi hija le hace muy bien. A la Emi la esperé exactamente igual. Trabajé hasta el último día y gracias a eso, se posicionó muy bien, se dio vuelta rápido y tuve un excelente parto normal. El cuerpo es sabio y agradece mantenerse activo”, agrega.

- ¿Cómo van los antojos, considerando que en algunas de tus recientes pautas en Mega se te ha visto despachar desde lugares donde hay comida?

- Bien, he tenido pocos antojos, pero todos cumplidos. La mayoría por mi equipo cuando estamos en la calle. Estos días de calor, por ejemplo, a veces me gusta pasar por un mote con huesillos. Lo que también he tomado mucho es limonada, los cítricos me encantan y otras veces mi conductor, Ángel o incluso mis compañeros de pega, me han comprado helado de piña.

- ¿Cómo te has cuidado de tu embarazo? Una notera de televisión se mueve bastante entre despacho y despacho. ¿Cómo lo recibieron tus compañeros de Mega?

- Trato principalmente de andar cómoda. Harta zapatilla, ahora en verano incluso hawaiana y llevo siempre en mi mochila colaciones. Fruta para la mañana, frutos secos a medio día y agua. Pero todos me cuidan, cuando llego a las pautas, los movileros de otros canales me buscan una silla. Y otras, como una amiga de C13, me llevan siempre una mandarina o alguna cosita pensando en mi. He sido infinitamente regaloneada. Jacinta tiene muchos candidatos a padrinos.

- ¿Este segundo embarazo fue algo planificado junto a tu esposo?

- Si, en noviembre decidimos con mi marido ponernos en campaña y en junio supe que estaba embarazada. Siempre quisimos tener dos. A veces creo que se nos pasó el tiempo muy rápido. Mi hija más grande tiene seis años y tendrá siete cuando llegue la Jaci. Quizás me hubiese gustado que llegara antes, pero el tiempo vuela y uno no se da cuenta. Lo importante para nosotros era que tuviera compañía. La Emi es única por todos lados. Hija única, sobrina única, nieta única y los hermanos para mí cumplen un rol muy importante. Son tus compañeros de vida. La mejor herencia que uno puede dejar a un hijo. Ella llevaba mucho tiempo pidiéndonos una hermanita y al fin la tendrá. Me pasó muchas veces que llegué al colegio y los apoderados o la profesora me decían: “Felicidades, supimos que está embarazada”, y no pasaba nada, jajajá. Era solo la ansiedad de la Emi pidiendo a gritos un hermano y bueno, al fin le llegó. Está feliz y nosotros también.

En esa línea, la periodista reconoce ante la consulta de publimetro.cl respecto de si tras el nacimiento de su segunda hija “buscará un tercer hijo”, que si bien “estoy segura que mi marido estaría feliz de tener un hijo hombre”, lo más seguro es que “por ahora, la fábrica se cierra, jajajá. Para los tiempos que vivimos, dos me parece un buen número”.

- ¿Cómo calificas el 2023? Fuiste candidata a mejor notera en los premios “Copihue de Oro” y cerraste el año con tu segundo embarazo encaminado.

- Redondo. Partí y terminé el año con trabajo y buena salud, que es lo importante. Disfruté de viajes y reporteos increíbles como el Megavacaciones en el sur y luego en Italia. Después, de sorpresa me nominaron al Copihue y me sentí infinitamente querida por la gente que valoraba mi trabajo a diario. Y para cerrar el año, decidimos como familia sumar a una nueva integrante que llega en un minuto en que me siento cómodamente madura. Así dicen que es la segunda maternidad. Uno la disfruta más. Tiene menos ansiedad y la bebé llega a hacer un alto en mi trabajo, pero disfrutado de inicio a fin.

- ¿Algún motivo en especial para elegir el nombre de tu segunda hija?

- Solo gustos de ambos. Nada muy especial. Pero estamos felices que sean dos niñas. A mi marido le han dicho que es chancletero, pero estoy segura que también está feliz de tener a tres mujeres en casa, incluso cuatro porque la mascota también es una hembra.