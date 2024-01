Checho Hirane acusa desaire de Socios de la parrilla: “Es una especie de ninguneo sin ningún sentido”

El comediante y animador, Checho Hirane, manifestó su tristeza tras no ser invitado a participar en “Socios de la parrilla” de Canal 13, durante el capítulo donde se reunió al equipo que integró el icónico programa “Video Loco”.

Si bien, tampoco estuvo presente Claudia Conserva ni Carolina Arregui, el comunicador consideró un feo desaire que no lo hayan considerado, puesto que fue uno de los fundadores del espacio de entretención familiar en los tiempos que no existían las plataformas como Youtube.

“Me duele bastante. Lo vi en la promoción, aparece hasta la Savka Pollak. Ellos son de la segunda lanchada de Video Loco, porque la primera era Carolina Arregui, Eliseo Salazar, Álvaro Salas y yo en la conducción”, contó Hirane en el programa Not News de Vía X.

Según contó en conversación con Nicolás Larraín la producción del programa habría faltado a su palabra, puesto que desde un comienzo le habían comunicado que él participaría.

“Me llama la atención, porque a mí me pidieron en Socios de la parrilla que hiciera la promoción, me dijeron que me iban a invitar al programa, entonces me llama la atención y me duele que hayan invitado al equipo de Video Loco y no me hayan llevado a mí”.

“Lo super ayer, y duele un poquito. No por salir en la televisión, pero la verdad es que llama la atención porque es una especie de ninguneo sin ningún sentido”, complementó.

De igual forma, optó por bajarle el perfil a la polémica.

“Quiero pensar que era demasiada gente. A mí me habían llamado para decirme que iban a hacer una junta en este programa, pero no me llamaron nunca más”, sentenció.