“Un trabajo largo ganando su confianza”: revelan cómo Velvet logró que Maite Orsini les contara todo de su romance con Jorge Valdivia

Anoche se revelaron en varios programas faranduleros una serie de detalles desconocidos detrás de la exclusiva entrevista que revista Velvet le realizó a la diputada Maite Orsini, donde la parlamentaria contó todo respecto de su romance con el exfutbolista Jorge Valdivia.

Más allá de las declaraciones que ofreció la exfigura televisiva y actual congresista nacional a la edición en papel couché, en programas como “Zona de estrellas” y “Que te lo digo” se entregaron datos relativos al tiempo que costó producir la esperada entrevista y el impacto que tuvo en la publicación impresa, que debió retrasar en un día su salida a la venta debido al aumento de casi un ciento por ciento de impresos respecto de su tiraje habitual.

El trabajo tras la entrevista a Maite Orsini

“Es tanto el impacto que está causando la entrevista a estas horas de la noche (lunes), que si ustedes recuerdan que yo siempre que vengo para acá les traigo la revista impresa, recién salida del horno, y ahora es tanto que tuvimos que mandar a hacer más revistas. La imprenta nos paró la cosa y recién mañana (hoy) se va a empezar a distribuir, pero acá les traigo, por supuesto, todas las papitas de lo que involucró que Maite Orsini, después de un año, hablara del Mago Valdivia”, señaló John Reyes, uno de los periodista detrás de Velvet.

“Me resistí por harto tiempo”: Maite Orsini confirma relación de pareja con “Mago” Valdivia

“Normalmente se imprimen entre cinco y seis mil revistas, y ahora estamos casi llegando a las 10 mil. La sesión de fotos se realizó en el exCongreso Nacional, que es la sede del exCongreso en Santiago, en el centro de Santiago, por lo tanto esta entrevista y esta portada es histórica, por llamarlo de alguna forma, la vamos a recordar siempre porque aparte de que ella es diputada de la República, está hablando, uno, de temas de política; pero la mayor parte de su entrevista, de la relación con el Mago Valdivia”, indicó Reyes en “Zona de estrellas”.

Revuelo en los programas faranduleros causó anoche la entrevista de la diputada Maite Orsini a revista Velvet. Fuente: Captura de pantalla del programa "Zona de estrellas", del canal Zona Latina.

“¿Saben cuánto nos costó? No sólo a todos nosotros que estábamos esperando acá en los programas. ¿Cuánto nos costó a nosotros, en revista Velvet, convencer finalmente a la diputada para que hablara por primera vez de su vida privada? Más de un año. Generalmente, les contaba que este nivel de personajes, que tienen un interés noticioso muy grande, no es cierto, duran más de un año conseguir. Por ejemplo, yo llevo persiguiendo a Pedro Pascal casi dos años, para que sea portada de nosotros, pero en el caso de él es porque no hemos coincidido con la agenda nomás”, agregó.

“La entrevista no la hice yo, la hizo la periodista Claudia Guzmán, y ella no tiene relación con la Maite, pero la Claudia hizo un trabajo de joyería, que lo menciona ahí mismo en la revista (...) que la persiguió mucho tiempo porque cuesta mucho ganarse la confianza de la diputada Maite Orsini, y la periodista, Claudia Guzmán, que hace un trabajo magistral, la sigue durante mucho finalmente para tratar de convencerla”, confesó.

¿Qué dirá Daniela Aránguiz?: Aseguran que Maite Orsini y Jorge Valdivia confirmarán su relación en un conocido medio

“Lo otro que marca la diferencia es que la diputada dice ahí (en la entrevista) que para ella el 2023 fue un año perdido, prácticamente, más allá del amor”, indicó.

Sus dichos fueron refrendados por la autora de la entrevista, Guzmán, quien en conversación con los panelistas de “Que te lo digo”, apuntó este lunes al prolongado tiempo que le llevó convencer a Orsini de abrir su corazón en la revista.

“Fue un trabajo largo. 11 meses ganando la confianza de la diputada Orsini para que contara su historia, no sólo su historia de amor, no sólo su historia de pareja, sino que también quién es ella. Quién es esta mujer que desde los seis años está expuesta en los medios, que es una abogada que egresa como la mejor de su carrera, de su promoción, y que llega al Congreso con amplia mayoría en su distrito”, señaló la periodista.

“La verdad es que respetamos muchas de las condiciones que ella nos puso respecto de temas donde le complicaba entrar por respeto a terceras personas involucradas y nosotros le pedimos a cambio que nos dejara entrar a su intimidad, que confiara, y que protagonizara una sesión de fotos increíbles. No se la pierdan, de verdad está de lujo y de colección”, finalizó.

Una imagen vale más que mil palabras: Graban a Maite Orsini y Jorge Valdivia bien cercanos en la calle

Corte Suprema ratifica la expulsión de diputada Maite Orsini como voluntaria del Cuerpo de Bomberos