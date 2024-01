“Yo me la jugué, dejé una vida de lado”: Arturo Longton aseguró estar decepcionado de las actitudes de Shirley Arica en “Tierra Brava”

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Arturo Longton se sinceró respecto a su relación con Shirley Arica, y es que “La Leyenda” asegura que no siente que su relación vaya por buen camino debido a la personalidad de la peruana.

Todo comenzó cuando la parejita debía participar en una actividad donde tenían que hacer la foto de la Pereza. Mientras que el chico reality no tenía mucho interés en realizar la imagen, Shirley tomó la decisión de que no iban a hacer la foto y terminó enojada.

Ante esto, Arturo le dijo: “Si te molesta, anda a hacerlo con tu amigo Jhonatan”, a lo que ella le dijo que eso precisamente iba a hacer.

Tras este tenso momento, Longton se fue acostar solo en el chiringuito y Matías Vega tuvo que ir a buscarlo, pero él nuevamente se negó a participar.

¿Qué siente Longton?

Más tarde, Arturo tuvo una sincera conversación con Fabio Agostini y reveló que no entiende algunas acciones de Shirley.

“Ahora que me tiene a la mano se aleja. Me desilusiona, es rara. Yo me la jugué, todo lo que hice, dejé una vida de lado. No entiendo tanto cariño y de la nada se aleja. Así que chao. Que se vaya a la cresta”, afirmó Longton.

Acto seguido, el chico reality admitió, entre lágrimas, que está enamorado de Shirley, pero no cree en los sentimientos de su compañera.

“Cuando alguien te dice que quiere ir despacio es porque no está ni ahí”, aseguró Longton.

En paralelo, Shirley se desahogó con Jhonatan Mujica, Dani Castro y Nico Solabarrieta sobre su problema con Arturo.

“No tengo por qué estar aguantando sus arranques. Eso sólo demuestra que es un inmaduro”, dijo la peruana, y realizó su sesión de fotos de la Pereza con Luis.

Shirley no está enamorada

Posteriormente, Fabio le preguntó su versión a Shirley, quien admitió que no está en la misma sintonía que Arturo. “Está enamorado de ti y dice que tú eres fría”, le dijo el español.

“Sí me gusta, me encanta, y quiero ir lento. Pero yo no puedo estar todo el día pegada como chicle, y eso no significa que no lo quiera. Necesito que me entienda, se hacen películas en su cabeza que no existen. No tengo por qué estar aguantando sus arranques”, respondió, además comentó que Arturo se quiere ir del reality.

Acto seguido, Agostini le fue a decir estas palabras a Longton, dejando más confundido al chico reality.

“Es que no sé cómo comportarme. Despierto en la mañana y no sé si la saludo, si me voy, en qué momento estar con ella, abrazarla”, explicó Arturo, a lo que Fabio le aconsejó acercarse a disculparse con ella y esperar que venga a buscarlo.