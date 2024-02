“Hacer a esta hippie loca me encantó”: Mayte Rodríguez asegura que se enamoró de su “rol destapado” en “Malas costumbres”

Mayte Rodríguez es una de las protagonistas de “Malas costumbres”, el próximo filme chileno que se tomará desde el 14 de marzo las salas de cine en el país.

Una apuesta cinematográfica del género de comedia en la que, aparte de Rodríguez, actuan Mariana Loyola, Rodrigo Lisboa y Rodrigo Pardow.

El personaje de Mayte Rodríguez

“Es una película jugada que juega con la ficción, con cosas que realmente podrían pasar. Entonces me encanta que haya sido un rol destapado, que no hayan tabúes, porque siento que de eso se trata el cine y la ficción, el poder enfrentar distintas situaciones y poderlas tomar con andina, vernos reflejados y poder hablar de todo. Yo lo pasé increíble grabando”, asegura en lun.com la hija de Carolina Arregui.

El desafío que representó a sus 28 años representar a una “alocada hippie” y madre de un menor de 15 años (ya que el filme se grabó en 2017) fue algo que más valoró Mayte, ya que a su juicio esa versatilidad de roles es la que le ha permitido salir del molde actoral.

“A mí me gusta hacer personajes que me saquen del encuadre de lo mismo. Por esto, cuando me ofrecieron hacer a una monja (en la teleserie ‘La sexóloga’ de CHV, en 2011) fue algo que me encantó; o en ‘La novia de Azapa’ (cortometraje de 2018), que me tocó hacer a una mina más de calle que asaltaba un camión”, dice.

“Hacer a esta hippie loca me encantó. Los personajes que uno acepta hacer tienen que ser los que te sacan de lo obvio, eso es lo que me parece más atractivo”, prosigue.

“Lo que más me desafió de este rol es que mi personaje es mamá de un niño de 15 años, y el actor (Joseff Messmer) tenía 18. Y yo me sentía muy chica, tenía 28 en ese entonces (hoy tiene 35). Entonces fue la primera vez que me tocaba hacer de madre de un adolescente, así que tuve que madurar el personaje. Y lo que más me gustó es que era muy hippie, loquilla, llevada a sus ideas y relajada, y así las situaciones graves se las tomaba de otra manera y eso me hizo el papel muy divertido y agradable”, aclaró Mayte.

El desafío de Mayte

“Fue rodada como en 2017. Fue mucho antes de Galo (su primer hijo, quien nació a inicios de 2022), no tenía idea que él iba a llegar a mi vida”, puntualiza la actriz, quien apenas recibió la invitación del cineasta Pablo Mantilla no dudó en aceptar el papel.

“La invitación a participar surgió por Pablo Mantilla, que es el director de la película. El rodaje fue entre medio de teleseries que hice en TVN. Me gustó mucho el proyecto y la visión de Pablo, usa un humor negro que no es tan de comedia, sino más realista, como el estilo que usan los españoles”, explicó.

“Me encantó el guion y el equipo de trabajo. El estar con actores como Mariana Loyola, Jaime Azócar (...) se hizo un proyecto muy interesante. Grabamos casi todo en Pichidangui, donde estuvimos unas tres semanas. Nos quedamos en unas cabañas, y grabamos todo el día y volvíamos para almorzar o cenar todos juntos”, finalizó.