“Es su forma de armar show”: Jorge Aldoney responde a indirectas de Raimundo Cerda

El exparticipante de Gran Hermano, Jorge Aldoney, se refirió a la pelea de boxeo que tendrá con Raimundo Cerda el próximo 10 de febrero en en evento “Noche de Combos” que se realizará en el Teatro Monumental.

A pesar de que en redes sociales, Raimundo ha mostrado un intenso entrenamiento y un estado físico envidiable, el modelo aseguró que no está preocupado por el enfrentamiento puesto que su único objetivo es ayudar en la promoción del deporte.

“No voy a mentir que no estoy reventado física y psicológicamente, pero la experiencia de ser, entre comillas, por un tiempo, un atleta de élite, es impagable, única”, contó al medio Fotech.

“Acepté esto en parte para promover el boxeo en general y lograr una base para que los atletas que tiene este país en este deporte tengan el mismo apoyo que estamos teniendo nosotros en cuanto a visibilidad, auspicios, etc. Ese es mi fin”.

“No hay nada personal”

Además, aclaró que “con Rai no hay nada personal, no me preocupa ni es tema para mí, mi objetivo es otro, independiente que el rival sea él”.

Respecto a las supuestas indirectas de parte de Raimundo hacia su persona, le bajó el perfil como una manera de hacer “show” y calentar la pelea.

“Lo he escuchado decir varias cosas en redes sociales, pero queda ahí, por interno no me ha dicho absolutamente nada, e infiero que es su forma de armar show y vender la pelea”, cerró.