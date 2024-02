Paola Troncoso se tituló de terapeuta transpersonal para tratarse su fibromialgia: “Es algo que siempre quise hacer”

Paola Troncoso dio cuenta en sus redes sociales de uno de los logros más importantes que ha conseguido en el último tiempo. Haberse titulado hace una semana de terapeuta transpersonal.

Todo partió durante la pandemia, cuenta la actriz, cuando por sus problemas de fribromialgia decidió buscar terapias alternativas para tratarse. Ahí fue cuando dio con la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, institución donde se embarcó en el proyecto educacional.

De actriz a terapeuta transpersonal

“Sabía que tenía que prepararme y durante 2023 estudié en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Es una mezcla entre la sicología occidental y oriental, porque incluye la contemplación y la meditación. Se trabaja con el ser integral: con su cuerpo, mente, emociones y alma, porque está incluida la parte espiritual”, señala en lun.com la actriz, quien reconoce que decidió entrar al aula no “por la necesidad de trabajar”.

“No pensé estudiar terapia transpersonal por la necesidad de trabajar, es algo que siempre quise hacer. Sin embargo, mi trabajo y circunstancias personales me impedían tener el tiempo. Cuando terminó el programa dije ‘maravilloso’, voy a hacer lo que siempre he querido y no había podido por miles de factores”, señala.

En su cuenta de Instagram la actriz profundizó más respecto de la disciplina, donde además aseguró que “este año continuaré estudiando y formándome para brindar lo mejor de mí como acompañante de los procesos de crecimiento”.

“Ser terapeuta transpersonal requiere de una autoindagación profunda, dolorosa, pero muy necesaria para sanar tus heridas, aprender a amarte, ver la vida con aceptación y agradecimiento, resignificando tu vida”, explicó.

“Esa es la maravilla de la terapia transpersonal, que tu terapeuta te acompaña en ese autodescubrimiento, siempre desde el amor y la empatía, porque el camino que tú recorrerás hacia ti mismo, es el mismo que él hizo y sabe lo duro que es, pero también sabe lo bello qué encuentras al final de este. En esta terapia no hay juicios, solo existe la escucha consciente, la compasión, aceptación y lo primordial, Amor pleno por la persona que frente a ti desnuda su alma”, complementó Troncoso, quien aseguró que este nuevo logro no le impedirá seguir desarrollando su veta actoral.

“Hay varias ideas que están dando vuelta. No hay nada seguro, pero se han ido conversando”, finalizó.

