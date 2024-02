Natalia Mandiola reconoce que no ha dejado de entrenar en sus primeras semanas de embarazo: “Me ayuda muchísimo al parto”

Hace poco menos de un mes, el pasado 18 de enero, el ganador del oro Panamericano en karate, Rodrigo Rojas, confirmó la noticia del embarazo de su pareja, la periodista Natalia Mandiola.

Un sorpresivo pero esperado anuncio a los seguidores de ambas figuras en redes sociales, que en el caso de la ex La Red, confirmó en medio de su habitual rutina de ejercicios, la cual confiesa, nunca ha dejado a pesar de tener 17 semanas de embarazo.

El embarazo fit de Natalia Mandiola

“Cuando los contamos (su embarazo) fue el tiempo que más peso levanté. Mi guagua ha estado entrenando desde que llegó. No he parado de entrenar. Tengo un ginecólogo que es pro deporte, Juan Valdivia, que me dijo que siguiera con mi vida normal. Además, estoy asesorada por mi doctor”, cuenta en lun.com la periodista, quien luego de tres años de relación amorosa con Rojas concretó el sueño de la maternidad.

“El cuerpo va cambiando mucho, vas sintiendo otras cosas. Eso he ido haciendo, ajustando pequeñas cosas, bajándole peso a algunos ejercicios que antes hacía con más. Entreno en un lugar que se llama Physica, donde quien me entrena es un kinesiólogo que está súper comprometido conmigo en el proceso del embarazo”, explica.

“Hemos sacado algunos ejercicios e incorporado otros. Los pesos van disminuyendo conforme el tiempo que uno va avanzando con el embarazo. Una se cansa mucho más rápido, ya que estás cargando peso”, prosigue Mandiola, quien explica que si bien ha mantenido su acondicionamiento físico, ha cambiado algunas de sus rutinas en favor de su embarazo.

“No estoy haciendo nada con saltos ni impactos, eso lo aconsejan los primeros meses. Pero no es algo que haga siempre. Lo hacía una vez a la semana, que es un entrenamiento metabólico, más cardio. La frecuencia cardiaca se eleva más. Ahora dejamos entrenamientos de fuerza para mantener la masa muscular. Mi cuerpo es la casa de alguien por nueve meses. Bajo esa lógica, lo estoy cuidando lo mejor que puedo con deporte, alimentación, dormir bien, descansar, haciendo cosas que me mantengan tranquila y relajada”, señala.

“Estoy haciendo más movilidad de la parte lumbar, que es súper importante, porque tengo hiperlordosis. He sentido la zona lumbar más resentida este último tiempo. Entrenar me ayuda muchísimo al parto y a la recuperación. Es uno de los beneficios”, puntualiza Natalia, quien anticipa que su hija solamente tendrá un nombre.

“Tendrá un solo nombre, Dominga, porque no nos gustan los segundos nombres”, finaliza.