Natalia Mandiola se despide con emotivo post al ser desvinculada de La Red: “Sé que vienen cosas lindas”

Natalia Mandiola profundizó este jueves en sus redes sociales en mayores detalles respecto de su despido de La Red, señal que este miércoles finalizó su vínculo con la animadora luego de tres años y medio en el canal.

LEE MÁS: “¡Al fin, carajo!”: Eduardo de la Iglesia y Julia Vial festejaron el regreso de “Hola Chile” en La Red

Fue durante la jornada de ayer que Natalia aprovechó que La Red había confirmado, mediante un comunicado de prensa, la fecha de regreso de sus programas “Hola Chile” y “Mentiras Verdaderas” -con Alejandro Guillier en la conducción-, para contarle a sus pocos más de 116 mil seguidores de Instagram de su inesperada desvinculación.

LEE MÁS: La Red confirmó su fecha de retorno con “Hola Chile” y nuevo conductor en “Mentiras Verdaderas”

Estoy tranquila. Han sido días súper complejos para mi en lo personal y ahora también en esto laboral, pero confío mucho en Dios, en el universo, y sé que se vienen cosas lindas para mi. — Natalia Mandiola

Lo hizo con un posteo en sus historias de la red social, en el que junto a una fotografía suya en uno de los estudios del canal privado, dio cuenta de su salida de la estación ubicada en avenida Quilín.

Su inesperada salida de La Red

“Después de tres años y medio, hoy (miércoles) fui desvinculada de La Red. Quizás no de la manera como lo hubiese querido, no de la forma como lo esperaba y creo, merecía como profesional. Lo cierto es que, por fin, después de tantos meses se acabó la incertidumbre y hoy ya puedo ver con más claridad hacia dónde quiero ir y llegar”, publicó la conductora, quien pese al pesar que le produjo la noticia, igual valoró el aprendizaje y la oportunidad de exposición mediática que le entregó el canal.

“Estaré eternamente agradecida de todas las personas que estuvieron en mi camino durante estos años, del aprendizaje y sobre todo, del crecimiento que tuve como profesional. Sin duda fue una gran escuela y me siento tremendamente afortunada de cada oportunidad que me dio el canal. Sé que Dios y el universo tienen cosas lindas preparadas para mi, que llenarán mi corazón. Ojalá vernos pronto por alguna pantalla amig@s”, puntualizó Mandiola, quien esta mañana volvió a pronunciarse respecto del tema.

LEE MÁS: Natalia Mandiola confirma su pololeo con deportista tras recibir el Año Nuevo en Brasil

El futuro de Natalia Mandiola

“Muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz jueves a todos y todas. Yo pasaba por acá para, primero que todo, agradecerles a todas las personas que se han tomado unos segundos para escribirme por lo que subí ayer de mi desvinculación con La Red”, afirmó la joven en un video subido a sus historias de Instagram, donde además reconoció haberse dado cuenta, y gracias a los mensajes recibidos en las últimas horas en sus redes sociales, que su desempeño en las pantallas de su ahora excanal había sido bien evaluado por sus fans.

“La verdad es que me hace sentir muy contenta, ese cariño que ustedes me han enviado. No sabía que les gustaba tanto como comunicadora, así que realmente eso me hace mucho más feliz porque es lo que me apasiona”, dijo, a la vez que en tono nostálgico dejaba claro a sus seguidores que se sentía más tranquila este jueves luego del primer impacto recibido por su inesperada salida de La Red.

“Yo estoy tranquila. Han sido días súper complejos para mi en lo personal y ahora también en esto laboral, pero confío mucho en Dios, en el universo, y sé que se vienen cosas lindas para mi, cosas que me van a hacer feliz, y cosas que me van a hacer brillar. Así que nada, les mando un beso gigante. Tengo que estar power porque estoy a poquitos días de mi cumpleaños. Así que quiero estar con todas las pilas”, cerró.