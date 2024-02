Exintegrantes de “Me Late” desmitificaron la versión entregada en “Zona de estrellas” sobre la polémica con Cathy Barriga

La actriz Antonella Ríos visitó el set de “Que te lo digo”, en donde están sus excompañeros de “Me Late”: Sergio Rojas y Luis Sandoval. En este capítulo, ellos respondieron a los dichos de Cathy Barriga que fueron transmitidos por Adriana Barrientos durante la semana en “Zona de estrellas”.

Ellos fueron punto por punto, y partieron con preguntas generales sobre su opinión con respecto a la exalcaldesa de Maipú. La actriz fue consultada si es que encontraba simpática a la “Robotina”, y señaló que sí. Al momento de afirmar si es que cree que Cathy es sincera, Antonella dijo que no tanto.

Sergio Rojas le preguntó si es que cree que Cathy Barriga ocupó “Me Late Estelar” para lavar su imagen, y la actriz se tomó su tiempo para entregar su argumento. “Yo creo que le servía para llegar al público nuevamente”, partió.

“‘Utilizar’ es una palabra muy fuerte (...) Yo creo que claramente estando aquí tenía una llegada a la gente diferente, en una coyuntura legal que era complicada para ella. Eso sin duda, ¡Hay que ser bruto, estúpido para no darse cuenta de algo así!”, exclamó.

La bajada de Antonella del primer capítulo

Con respecto a la posición de los asientos del terminado estelar de farándula, Antonella afirmó que Cathy Barriga aseguró que ella no se movía de su lugar por temas contractuales, pero la actriz señaló que desconoce lo que negoció la exalcaldesa de Maipú.

Sin embargo, no juzgó a su excompañera por querer estar en cierta posición, debido a que ella también le gusta que la cámara enfoque cierto ángulo de su rostro.

Sobre la supuesta mano negra de Barriga en la ausencia de Ríos en el primer capítulo, la actriz contó que Sergio Rojas fue quien entregó esa aseveración, y que a ella le solicitaron que no participara del estreno por parte de sus jefes. Antonella accedió al enterarse que le pagarían de todas formas.

“Esto es real y lo saben los ejecutivos del canal. Cathy no quería a otra mujer, y cuando yo le digo a uno de los ejecutivos (...) y a él le llamó la atención, dijo: ‘obvio que tuvo que haber estado en el primer capítulo porque era la bienvenida’”, reveló Rojas.

Él recogió un punto de sus compañeros de “Zona de estrellas”, que al final de cuenta esto es la culpa del empleador que accede a la supuesta petición de la exalcaldesa.

Sin preguntas para Cathy

Sergio Rojas recordó en la situación que Daniel Fuenzalida planteó hacer un segmento solo con Cathy Barriga para consultarle sobre la formalización, pero él no estaba de acuerdo y Antonella lo apoyó. “Era injusto (...) necesitaba uno meterse. Era incómodo, estar ahí, pero sin pisar callos”, señaló la actriz.

Luis Sandoval entregó el contexto de la situación, “Cathy le pidió al grupo y a Daniel que no existieran preguntas en el caso. Daniel nos solicitó a nosotros que no nos metiéramos, y tú dejaste la escoba (Sergio)”, afirmó.

Sergio Rojas argumentó su posición con respecto al tema, “la gente qué iba a pensar, que había un lavado de imagen a Cathy. Nosotros no estamos para lavarle la imagen de nadie (...) Si viene una persona que está siendo acusada públicamente por una cantidad de plata que es importantísima. ¿Cómo nosotros periodísticamente íbamos a estar así (callados)?”, reflexionó.

El regalo y el pelambre

Posteriormente, ellos desmitificaron la historia narrada por Adriana Barrientos que le contó alguien del canal. La Leona señaló que un día en la sala de reuniones, los integrantes de “Me Late” habrían estado pelando duramente a Barriga, cuando ella entró, se quedaron en silencio y la exalcaldesa venía con un regalo de cumpleaños para Antonella. Además, Barrientos señaló que Barriga era humillada por sus excompañeros.

Antonella fue clara: “Yo no soy de pelar, ni hacer leña del árbol caído. Es probablemente que estábamos diciendo: ‘¿Dónde está Cathy?’. Porque no ha llegado en la reunión de pauta, no es porque llegaba un poco pasadita de la hora’. Seamos honestos”.

“Pelar para destruir a alguien y humillarlo, no. Yo creo que no estamos yendo para el otro lado. Yo creo que aquí hay una manipulación de la información”, agregó. Por su parte, Sergio Rojas siguió con el punto y dijo “alguien contó mal la historia”.

Ríos aseguró que Cathy efectivamente le entregó un regalo de cumpleaños, y este obsequio fue una crema de su emprendimiento, el cual fue entregado en la sala de maquillajes, por lo que tenía testigos del evento. “Tampoco calzan los lugares. No fue así, no es verdad”, señaló Antonella.

“Yo creo que la datearon mal, la información no es real. El que nada hace, nada tema. Si no, yo diría aquí mismo: ‘Sí, nos pillamos pelando’. Así de transparente, ¡Soy un ser humano, me puedo equivocar!”, cerró.