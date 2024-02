“Recién a mis 50 estoy aceptando mi cuerpo”: Paola Troncoso sacó aplausos con foto en bikini

Una ola de halagos y felicitaciones recibió la exactriz de Morandé con Compañía, Paola Troncoso, tras compartir una foto en bikini en su cuenta de Instagram, luciendo una escultural figura. Publicación que sacó aplausos por el reflexivo mensaje que escribió respecto a la percepción de su cuerpo, a sus 50 años de edad.

“Recién a mis 50 estoy aceptando mi cuerpo tal y como es. Ahora lo amo y agradezco todo el dolor físico que me trajo durante 20 años, con el único objetivo de que yo entendiera que tenía que sanar las heridas de mi alma”.

Además, destacó que “ahora que estoy trabajando profundamente en mí, él está tranquilo. Y yo también”, comentó en alusión a la enfermedad de fibromialgia que le fue diagnosticada a sus 30 años.

Producto de esta sanación, agradeció que ahora ella podrá ayudar a otras personas.

“Estoy muy emocionada de que pronto podré ayudar a otros a sanar como yo lo hice a través de la Terapia Transpersonal. ¡Gracias por el cariño de siempre!”.

Paola Troncoso se llena de halagos en Instagram

La publicación generó decenas de comentarios, entre quienes destacaron su envidiable figura y la piropearon de lo lindo.

“Regia, talentosa y buena persona. Recuerdo que adolescente me fui después del colegio a verte con unos amigos al teatro, actuaste como la Polillita, me pude sentar al frente del escenario y me conmoviste cuando ví tus ojitos...”, “tremenda de bella paola”, “Cómo no vas aceptar ese cuerpo si eres estupenda????”, fueron algunos de los mensajes.