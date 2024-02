“Yo sentía una amistad genuina”: Eskarcita lamentó quiebre con Constanza Capelli tras fin de Gran Hermano

La exparticipante de Gran Hermano, Scarlette Gálvez, confesó el quiebre de su amistad con Constanza Capelli tras el fin del reality de CHV.

Así lo contó en el programa de Youtube “Vamo a Calmarno”, donde reconoció que afuera del encierro ya no son amigas, revelando que hubo situaciones que le molestaron de la bailarina.

[ “Se hizo la loca no más”: Aseguran que Pincoya le hizo un feo desaire a Cony Capelli tras toparse en la “Noche de Combos” ]

“Eso me hace explotar la cabeza, porque por lo menos yo sentía una amistad genuina, siempre le agradecí mucho su apoyo, su apañe, pero como les digo afuera igual te vas dando cuenta de cosas. Quizás miras las imágenes desde otra perspectiva, cachai. Adentro lo estás viviendo y afuera es como ‘mmm por qué fuiste así’”, contó durante la entrevista.

Eskarcita tras fin de amistad con Cony

Según reveló, fue cuando Constanza se puso celosa de ella por un supuesto coqueteo con Sebastián Ramírez, el momento que terminó por romper la buena onda.

“Jamás miré al Seba con otros ojos, por favor. El Seba es más viejo que mi papá”, explicó.

Además, también contó que la hacían sentir mal cada vez que otro participante era eliminado de Gran Hermano.

“Yo nunca pude celebrar mi logro allá adentro. Nunca me sentí como si alguien me dijera ‘hue..., bacán, ganaste, la raja’. Siempre era como ‘no qué lata, se va a tener que ir este ahora’. No me lo decían así pero así lo sentía yo como ‘pucha que lata que se tenga que ir esa persona y que me quede yo’”, lamentó.

Esto provocó que “muchas veces” le dieran ganas a ella de renunciar al reality.