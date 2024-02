“Se lo voy a dedicar a mi mamá”: La dulce receta de Cecilia Bolocco que salvó a Máximo en Top Chef

El participante de Top Chef VIP, Máximo Bolocco, logró conquistar el paladar de los jueces del programa culinario de CHV y de paso asegurarse un cupo en el repechaje, gracias a una dulce receta que le enseñó su madre Cecilia Bolocco.

Se trató de un pie de limón que presentó al más estilo gourmet, que fue de todo el gusto de la chef Fernanda Fuentes, quien destacó que el joven universitario va “lento, pero seguro”. Esto, luego de no convencer con sus primeras preparaciones.

Máximo Bolocco realizó receta de Cecilia

Según contó el influencer, “siempre me lo ha hecho mi mamá y es exquisito. Pero lo voy a adaptar que se vea más gourmet”, contó, revelando que por nombre llevaría “pie de la mamá”, consignó Página 7.

“Siempre, de chico, me hacía pie de limón, que le quedaba exquisito. Yo lo adapté a una copa, a un vaso Se lo voy a dedicar a mi mamá”, cerró.

Al igual que él, Jennifer Galvarini, la Pincoya, también se quedó con un cupo en el repechaje, con una preparación que casi hizo llorar a la chef, por recordarle los postres que le preparaba su madre en su infancia.

“Uf, perdón… me emocionó. No voy a llorar, qué fuerte. Usted ha traído una mezcla entre sémola con leche y arroz con leche… mi mamá, al final de mes, nos llenaba de postres como sémola con leche y arroz con leche para que no se notara que nos faltaban cosas. Es fuerte. Gracias”, dijo la chef al borde de las lágrimas.