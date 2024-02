“Esto tiene que durar...”: Arturo Longton y Shirley Arica se reconciliaron gracias a las sabias palabras de Miguelito

Tras una fuerte discusión de Shirley Arica con Arturo Longton, Miguelito tomó el rol de Cupido y les dio el impulso para hacer las paces.

Estando los tres, el comediante le pidió a la modelo que le hiciera “un cariñito a Arturo para que se relaje”, a lo que ella aceptó y abrazó a su enamorado.

Mientras tanto, el exMorandé les dio un sabio consejo: “Si ustedes se sienten bien, esto tiene que durar hasta aquí solamente. Disfrútenlo porque el tiempo se va así…”.

Al escuchar estas palabras, los tortolitos decidieron tener una seria conversación, en donde Arturo decidió sincerarse sobre sus sentimientos.

“No es recíproco lo que yo doy, con respecto de lo que tú me das… Quiero que sepas que yo no te he dejado de querer, te quiero igual… Tú no te das cuenta, pero eres complicada”. A lo que respondió: “Tú también eres complicado… Por eso tenía miedo de abrirme contigo, porque sabía que iba a pasar esto”.

La declaración de amor

Longton aprovechó el momento y le aclaró a Shirley que sigue estando para ella, a pesar de todo. “Tú búscame cuando quieras buscarme, y yo voy a estar siempre ahí… Si me quieres dar un beso, la ra…, pero yo no puedo estar buscándote todo el rato, por favor entiéndeme eso”.

Acto seguido, “La Leyenda” se acercó a abrazar a la peruana, pero ella no se dejó puesto que quedó dolida por las últimas palabras.

En relación al comentario de Longton sobre su ex esposa y que a veces sentía culpa por la situación, la modelo peruana le comentó que “me dolió lo que me dijiste ayer, siento que es un tema que prefiero no saberlo, entiendo lo que te puede estar pasando… pero para mí no es nada de cómodo que me digas una cosa de esas, entonces tú también ponte en mi lugar, porque eso es algo que se quedó atrás. Porque no te enfocas en nosotros”.

Finalmente, Longton le propuso tratar de estar bien y terminaron en un gran abrazo.