“No quiero que después salga y me odien”: Naya Fácil reveló su mayor temor tras haber aceptado entrar a nuevo reality de Canal 13

Naya Fácil ya está 100% confirmada como una de las participantes del nuevo reality de Canal 13 llamado “Ganar o servir”. De hecho, la influencer apareció en el primer adelanto de lo que será la nueva apuesta de la exseñal del angelito que se estrena en abril de este año.

En este contexto, es donde la personalidad de internet reveló que tiene miedo de que las cosas cambien con su participación y perder parte de sus ‘facilines’.

“¿En qué me metí chiquillos? ¿Saben de qué tengo miedo? De no salir (en pantalla) como la persona que ustedes conocen. Ese es mi mayor miedo”, expresó.

“A veces las cosas se ven de una manera (distinta) adentro… No quiero que después salga y me odien”, aseguró.

Eso sí, Naya aseguró que no se dejará vencer por nada y dará lo mejor de ella como en cada proyecto que ha trabajado. “Como he sido siempre”, sostuvo.

“Termina el reinado (de Viña) y yo me meto al gimnasio desde ya. Chiquillos, yo no sé, no sé nadar”, prometió la influencer.