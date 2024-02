Roberto Cox critica al público de la Quinta Vergara por pifias a Javiera Contador: “Es un Festival, no es un recital de Andrea Bocelli”

En cada matinal y noticiero el tema a analizar fue la presentación de Javiera Contador en el Festival de Viña del Mar. La comediante y actriz salió al escenario de la Quinta Vergara luego de Andrea Bocelli, lo que hizo que su primera aparición ya fuera compleja, debido a que el público pedía al italiano de regreso para la entrega de la Gaviota de Platino, que no existía.

Roberto Cox aseguró que “desde el momento en que tú compras una entrada para ir a un Festival, es un Festival, no es un recital de Andrea Bocelli, es un Festival donde uno tiene que estar abierto a la posibilidad de escuchar a otros artistas”.

El inicio de su rutina se vio ensombrecido por los abucheos agresivos que no dieron espacio para que Contador demostrara su repertorio. Sin embargo, a pesar de las adversidades, un sector del público la recibió entre aplausos y le brindó su apoyo en lo que se percibía como una difícil tarea: superar el espectáculo del destacado artista italiano.

Cox, bastante molesto aseguró que el público fue “mal educado”. “Empezar a pifiar a la persona que se presenta. El artista obviamente es de carne y hueso y se pone nervioso. Pararse frente a la Quinta Vergara, con una rutina de humor, ya es difícil”.

Luego el periodista agregó que “si no te gusta, espera que termine su rutina. Las personas que hacen eso, no me gustan”.