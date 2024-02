Álvaro Salas cae rendido ante Luis Slimming: “Muy merecidos los premios, hábil, rápido y humor inteligente”

Álvaro Salas y Dino Gordillo han sido una gran influencia en el humor de Luis Slimming, el rotundo ganador de la tercera noche de Festival de Viña del Mar. Y uno de ellos le mandó felicitaciones por su aplaudida rutina.

“Muy merecidos los premios, hábil, rápido y humor inteligente, un abrazo querido amigo”, le escribió. “¡Qué grande! Muy bien, felicitaciones”, repitió el saludo.

En la conferencia de prensa Slimming reconoció la influencia de dos históricos del chiste rápido, Dino Gordillo y Álvaro Salas.

“Dino Gordillo me mandó un audio deseándome mucha suerte y con Álvaro Salas, cuando lo entrevisté, logramos tener no una amistad, pero me escribe recurrentemente”, dijo el comediante.

“Álvaro Salas me deseó mucha suerte, me dijo que no ocupara su canción así que tuve que usar una adaptación a modo de homenaje. Se entendió el guiño”, mencionó.

Contenido de su rutina

En su rutina apareció un chiste sobre el reciente quiebre amoroso del presidente Gabriel Boric, otro donde molestó a la exalcaldesa Cathy Barriga por su proceso judicial y hasta se dio el tiempo de trolear a los jurados como “Chavito” y hasta de poner incómoda a la muy circunspecta periodista Cony Santa María al preguntarle delante de todos cuánto fue el tiempo más largo que pasó sin tener sexo.

La presentación de Luis Slimming estuvo compuesta de chistes cortos que fueron aplaudidos por casi la totalidad de los presentes y él se lució bromeando consigo mismo, con la política, los temas sexuales y también le tiró una talla al animador Francisco Saavedra, a quien le dijo que no había escuchado su característica risa, entre otras cosas.

La performance de Luis Slimming alcanzó un promedio 37,9 puntos de rating, hasta las 1 de la madrugada, lo más visto de la jornada, con un peak de 40 on line, a las 0:01.