“Tenemos que obedecer, pero no estamos de acuerdo”: La teoría tras polémica noche de Viña 2024

A 24 horas de la polémica presentación de Javiera Contador sobre la Quinta Vergara, las críticas continúan a flor de piel en el ambiente televisivo respecto a la organización y animación del Festival de Viña del Mar 2024.

En esta ocasión fue el periodista de espectáculos Michael Roldán, del programa Sígueme de TV+ quién realizó un duro análisis a la segunda noche del certamen, donde una de las grandes perjudicadas fue la actriz y comediante.

[ “No podría culpar a nadie”: Pancho Saavedra y eventual mea culpa por show de Javiera Contador ]

“Fallaron en todo. Me da la sensación que hubo un error de producción no tener un plan de contingencia y ese desorden, para mí, terminó alterando toda la performance de los animadores. Francisco titubeó todo lo que no lo vimos titubear la primera noche”, dijo en conversación con Publimetro.

Según su parecer, ni Francisco Saavedra ni María Luisa Godoy habrían estado de acuerdo con las decisiones que tomaron los productores ejecutivos de presentar a la humorista, a pesar de las pifias del público, quienes exigían Gaviota de Platino para Andrea Bocelli tras su destacada presentación.

Michael Roldán critica segunda noche de animación

“Me da la sensación que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo y eso terminó en un muy mal manejo sobre el escenario”, explicó

“Creo que todo lo que salió mal, tenía que salir mal. Para mí fue una muy buena primera noche de los animadores y una muy mala segunda noche de los animadores”, catalogó radical.

Además, respecto a la rutina de la comediante Javiera Contador, señaló que todo le jugó en contra, incluso que no tuviera un vaso de agua cuando salió al escenario.

“Todo fue una cadena de errores, pero la rutina, el show, fue un picoteo de chistes que ella no tenía”, detalló a este medio.