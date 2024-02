“Yo le decía ‘saca eso’, menos mal que no me hizo caso en nada”: Hermana de Luis Slimming revela preparación de su rutina

El tema de este miércoles es el triunfo de Luis Slimming en la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Las reacciones han sido múltiples, desde colegas, especialistas, etc. Y su hermana Norma, contó cómo pasó la familia todo el proceso de preparación.

En conversación con CNN Chile, Norma Slimming, dijo que el comediante “estuvo todo el año trabajando en eso. Hasta hoy día (martes) estaban cambiando cosas”.

”Estoy feliz, hemos sufrido mucho estas últimas dos semanas. Yo pensé que le iba a dar un infarto arriba del escenario, pero menos mal que salió todo bien”, agregó.

Puntualizó que “cada vez que me preguntaba qué opinaba, yo le decía ‘saca eso, saca eso’, menos mal que no me hizo caso en nada”.

¿Qué chiste tenía que sacar?

Quizás su hermana se refería al chiste sobre el Presidente Gabriel Boric. “Y el Boris, soltero”, partió señalando el comediante en el escenario de Viña 2024, momento en que el público reaccionó con algunas pifias. Slimming respondió al público con un espontáneo remate al indicar: “No les gusta que esté soltero, parece”.

Enseguida el comediante continuó con la tónica del chiste: “Me gustó que la ex primera dama dijera ‘terminamos en buena’. Es obvio que terminaron en buena. ¿Cómo vas a bloquear a alguien que sale en cadena nacional? (…) No puede ir ni al Registro Civil, porque sale la foto del ex ahí”, comentó, generando las risas del público.

“Esa cuestión la predije el año pasado. No había que ser Vanessa Daroch”, remató, aludiendo a la conocida médium.

