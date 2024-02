Bombo Fica se lanzó en picada contra Luis Slimming tras contar chiste sobre adicción del Flaco en Viña

El humorista Bombo Fica se manifestó en contra de su par Luis Slimming por contar el chiste sobre la adicción a las drogas que sufrió Paul Vászquez hace más de 20 años atrás, cuando estaba en el apogeo de la exitosa dupla Dinamita Show.

Según contó, le pareció una deslealtad contra su colega del humor, puesto que lo habría usado para “ridiculizarlo”.

“No me gustó el chiste del Flaco. Tomarse de otra persona para burlarse, ridiculizándolo y exagerándolo para su beneficio, me parece que no es leal. A menos que sea conversado”, contó en entrevista con Radio Cooperativa.

Fica consideró que Slimming pecó de soberbia y propuso que Paúl Vázquez “de hombre a hombre” con Don Comedia.

“Tiene que ver mucho con la soberbia del escenario, que muchas veces uno cree que te permite decir o hacer todo. El Flaco debería conversar con él de hombre a hombre y decirle que ese tipo de cosas no se deben hacer, al menos yo lo haría así”, sentenció.

Daniel Fuenzalida apoyó a Slimming

Sin embargo, quien sí apoyó a Luis Slimming, fue el animador Daniel Fuenzalida, quien logró superar la adicción a la cocaína.

Por ese motivo contó en conversación con Publimetro, que le parecía que servía para poder hablar de la problemática, en caso que al El Flaco no le molestara.

“El ‘exHuevo’ indicó que “todos los días hablo en la radio de mi adicción, de la rehabilitación, yo lo tomo con humor (...) si me pincharan con un chiste así, o ser nombrado en una rutina, no creo que sea problema”.

Fuenzalida destacó que el tema de la droga sea parte de una rutina, ya que “sirve para que un papá con el hijo hablen”.