“Fue muy tenso también”: Ignacia Antonia reveló cómo fue estar en el backstage de la Quinta Vergara tras pifias a Javiera Contador

Ignacia Antonia tiene un rol muy importante durante el Festival de Viña del Mar 2024, y es que la influencer está conduciendo el streaming oficial del Social Room Easy detrás del escenario de la Quinta Vergara.

Sobre este nuevo desafío, la tiktoker aseguró que “me he sentido súper bien, me encanta que me tomen en cuenta para hacer siempre nuevas cosas y aparte todos conmigo son súper lindos”.

Asimismo, nos habló de sus originales looks que ha lucido durante estos días en el evento viñamarino, en donde la hemos visto con diseños más atrevido y con diversass joyas.

En relación a sus gustos en la moda, Ignacia le reveló a Publimetro que no cuenta con alguien que la asesore puesto que a ella le gusta tomar estas decisiones siendo leal a su personalidad.

“La verdad intento vestirme muy fiel a mi estilo, por eso no tengo stylist, porque me gusta a mí decir cómo voy a andar. Además, siempre intento complementar todo con mis joyas Pandora”.

Según sus palabras, los accesorios son todo para complementar los outfits y por eso, en ocasiones especiales, tal como el Festival de Viña, intentar jugar un poco más con ellos.

“Intento en estos eventos darme el tiempo de cambiar todo en los looks, aparte de que tengo 3 joyeros llenos de cosas hermosas y hay que aprovechar todas las cositas que tío Pandora me da”, comentó entre risas.

Los tensos momentos del backstage

En este papel, la rostro de las redes sociales ha sido testigo de grandes momentos como el exitoso paso de Andrea Bocelli y también las pifias durante la presentación de Javiera Contador, quien terminó llorando en su conferencia de prensa tras recibir el abucheo del monstruo durante más de 20 minutos.

En este contexto, es donde Ignacia nos comentó que detrás de escena “la verdad fue muy tenso también, creo que no es grato ver a nadie parado en un escenario y que lo estén pifiando”.

Eso sí, ninguna de las personas que estaba junto a ella en los camarines se burló o dijo algún comentario negativo. “En el backstage al menos todos viendo la rutina con mucho respeto”, aseguró la joven de 22 años

Sobre si vio cuando la ‘Familia Larraín’ se bajó del escenario, la influencer aseguró que no, puesto que justo Melina Noto estaba cubriendo su puesto.