“Las bonitas no sabemos nadar”: Piscinazo de Naya Fácil como sacó aplausos en las redes sociales

La querida estrella de las redes sociales, Naya Fácil, se coronó como la gran Embajadora del Festival de Viña del Mar 2024 tras una arrolladora votación popular y adjudicarse con la preferencia de la prensa. Este día llegó su gran momento: el piscinazo.

Ella entró con una bata, y cuando se la sacó dejó al descubierto su cuerpo pintado de dorado y con adornos de mariposas, que significaban su resiliencia. Pero como Naya es Naya, el piscinazo no fue realizado de una manera tradicional al estilo piquero.

La joven ya había contado previamente que no sabía nadar, por lo que bajó por las escaleras de la piscina, y se preparó. Naya se tapó la nariz para sumergir levemente su cara al agua, salió un poco inquieta y la salvavidas que estaba en posición, la tomó de la mano. La flamante Embajadora se rió después de este momento.

A través de sus historias de Instagram, Naya Fácil volvió a reiterar que no sabe nadar. “Las personas pobres no tuvimos acceso a clases de natación, hoy me atreví sin miedo. Llegando a Santiago retomaré mis clases de natación y juro que en un tiempo más estaré nadando, hice lo mejor que pude, espero les haya gustado mis facilines, yo lo pasé increíble”, escribió en una historias

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

En las redes sociales alabaron el rendimiento de Naya Fácil en la piscina, y escribieron diversos mensajes de apoyo a la nueva Embajadora del Festival de Viña.

Comentarios sobre piscinazo de Naya Fácil Fuente: X (Twitter)

