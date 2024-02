Luis Slimming reveló el consejo que le dio Fabrizio Copano antes de subirse a la Quinta Vergara: “El aplauso va a llegar eventualmente...”

Luis Slimming ha sido uno de los triunfadores de la edición 2024 del Festival de Viña del Mar tras lograr dominar al monstruo de la Quinta Vergara con una rutina impecable con chistes cortos y remates cada segundo.

Tras su exitoso paso por el escenario de la Ciudad Jardín, el humorista estuvo como invitado en el programa “Tu Día” para analizar parte de su show y de pasada, reveló que Fabrizo Copano le dio un importante consejo para evitar ponerse nervioso durante su presentación.

La confesión se dio cuando José Luis Repenning le consultó sobre su forma de hacer rumor, si es que todo fue planeado para que los remates fueran con diferencias de segundos para provocar risas de inmediato y romper el hielo al inicio de la rutina.

“Uno siempre busca que el aplauso llegue lo más rápido posible, pero tampoco uno lo quiere apurar...”, aseguró Don Comedia.

LEER MÁS: Bombo Fica se lanzó en picada contra Luis Slimming tras contar chiste sobre adicción del Flaco en Viña

Acto seguido, comentó que: “Fabrizio me dio un muy buen consejo respecto a esto: ‘No esperes que se rían ahí porque si no se ríen... Te vas a desilusionar, te vas a poner nervioso y te vas a ir a la cresta. Entonces, ten chistes que ojalá, potencialmente, sean aplausos, pero sí no, todo bien. El aplauso va a llegar eventualmente, la rutina está buena’”.

“En eso me basé, dije ya voy a hacer este chistesito de la Naya porque tenía ganas de partir hablando de la tragedia (...) Quería partir diciendo que estoy feliz de participar en un festival solidario, solidario porque ha sido un año difícil hasta para Naya Fácil. Con eso logré, de alguna manera, hacer un chiste de algo más triste y me gané una medallita” puesto que para él era un desafío hacer una broma de la catástrofe sin herir los sentimientos de nadie.

Finalmente, las técnicas de humor de Slimming funcionaron y se convirtió en la estrella de la noche haciendo reír a carcajadas a la Quinta Verga. Además, se llevó las Gaviotas de Oro y de Plata como reconocimiento de parte del público.