“¡No me gusta que me estén toqueteando!”: Shirley Arica revela cómo le paró el carro a Miguelito en ‘Tierra Brava’

Shirley Arica conversó con Publimetro sobre su paso por Tierra Brava y son esquivar ningún tema, incluso aquellos más complejos como las críticas que ha recibido Miguelito por su trato con las mujeres.

Como ella es una de las chicas sexys del reality, le preguntamos cómo fue con ella el ex ‘Morandé con Compañía’, ya que además son compatriotas y por lo mismo pensamos que esto los podría acercar.

La modelo no se hizo problemas en contestar cuando le consultamos directamente si es que el comediante “fue demasiado cariñoso con ella” como sí lo insinuaron otras participantes.

“Miguelito es peruano y yo no sabía, cuando lo conocí y cuando él me lo comentó hubo tema de conversación”, partió diciendo sobre el pequeño humorista que acaba de lanzar su primer tema de música urbana titulado “Con el chico hasta abajo”.

“Yo pensé que era chileno porque habla como chileno, luego fue como fluyendo la amistad, nos llevábamos muy bien”, aseguró Shirley.

“Es como coquetón y juguetón”

En todo caso, Shirley aseguró que ella siempre fue capaz de ponerle límites a Miguelito, pese a que él no le faltaban ganas de hacerse el coqueto.

“Nunca le insinué nada, aunque yo de por sí soy coqueta, es lo que me han dicho lo sé, pero a veces pongo cara de culo también”, partió comentando sobre sus interacciones con Miguelito dentro del reality Tierra Brava.

“Siempre lo he visto como amigo, él me hablaba de su bebé y de su esposa también (...) sí, habló de la señora, nunca me dijo que estuviera separado ni nada”, explicó Shirley, aunque reveló que a Miguelito no le faltaban ganas ir más allá, porque aseguró que “también es coquetón pues, pero ahí quien le coja, él tira su maíz y quien le coja, bueno, es otra cosa”, expresó.

De todas maneras, Shirley aseguró que “en mi caso no, yo siempre le ponía ahí su parche, como que a veces venía y me abrazaba y yo le decía ‘¡a mí no me gusta que me estén toqueteando!’, ‘ay Shirley que no sé qué' me decía, ‘¡nada que Shirley, ahí nomás, no te hagas el niño’, le dicía yo”.

Frente a esas paradas de carro, Arica comentó que Miguelito “se mataba de la risa, pero cuando tuvo las cosas claras quedamos de amigos nomás”.

- ¿Tuviste que ponerle un límite a Miguelito?, le consultamos.

- “Más o menos, pero nunca me faltó el respeto era como coquetón, juguetón, pero lo dejaba ahí por si acaso, pero de ahí a que me faltara el respeto no pasó”, finalizó Shirley Arica.

