El crossover que necesitábamos: El inesperado encuentro de José Luis Repenning y Naya Fácil en el Festival de Viña del Mar

Este viernes se llevó a cabo la última noche del Festival de Viña del Mar, en donde María Becerra, Trueno y Alex Ortiz estuvieron encargados de conquistar al monstruo.

Entre los asistentes se encontraban diversos rostros de Canal 13, entre ellos José Luis Repenning, quien tuvo un inesperado encuentro con Naya Fácil, la embajadora del certamen este 2024, que además, estará en el nuevo reality de la exseñal del angelito como participante.

Por eso, es que varias estrellas de la farándula se acercaron a hablar con la influencer, uno de ellos fue el periodista de “Tu Día”, quien grabó el momento y lo subió a las redes sociales.

“Miren con quién estoy, no lo van a poder creer”, comenzó diciendo Repenning en un video compartido en las redes sociales del matinal, para posteriormente dar a conocer que se encontraba “con la flamante reina y Embajadora del Festival de Viña”.

“Hola, qué tal, aquí estamos en la última noche del festival pasándolo increíble”, dijo Naya.

“¿Cómo te sientes?”, le preguntó el periodista, a lo la personalidad de la web contestó: “Bien, hoy día he andado todo el día con la corona, me he sacado muchas fotitos con la gente, de verdad el cariño se siente hoy más que nunca. Muchas gracias por la buena onda”.

Cabe recordar que Naya Fácil fue ovacionada por el público de la Quinta Vergara tras una breve mención en la rutina de Alex Ortiz.