“Traté de levantarlo lo más que pude”: Luis Slimming explicó polémico chiste sobre “El Flaco”

En una reciente edición de “Entre Broma y Broma”, el programa de entrevistas y humor conducido por Luis Slimming, fue el turno del propio entrevistador de someterse a las preguntas de su colega, Edo Caroe. El comediante, y mago, le consultó acerca de su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar 2024, y sobre su polémico chiste sobre Paul Vásquez.

Recordemos que durante la rutina en la Quinta Vergara, Slimming -también conocido como Don Comedia- bromeó con la pasada adicción a las drogas de “El Flaco”, el exintegrante del dúo humorístico Dinamita Show.

El chiste versaba lo siguiente: “Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”.

Este comentario desató las risas del público, sin embargo, al protagonista no le gustó para nada y a los pocos días arremetió contra Don Comedia en el programa “Zona de Estrellas”. Al respecto señaló: “Aparte de ser papá, soy abuelo. Yo tengo tres nietos, yo soy el único autorizado de contarle la historia a mis nietos y a mis hijas menores. Es eso”.

En conversación con Edo Caroe, Slimming aseguró que no tuvo malas intenciones a la hora de bromear con el pasado de Vásquez y explicó sus intenciones.

“Yo siento que el chiste que hice en Viña del Flaco no es terrible. Tomé todas las precauciones de que dije ‘pucha, el Flaco en verdad es una persona muy querida, es un weón que de verdad ayuda mucho a la gente de la Quinta Región. Es probable que alguien se enoje y me pifie’”, partió señalando el comediante.

En ese sentido agregó: “Traté de levantarlo lo más que pude”.

Más allá del pasado de drogas, Slimming aseguró que “la broma” estaba en el secreto de quién era el humorista mencionado, entre otras cosas. “Para mí era divertido el cálculo de las 800 lucas y el como que yo no te voy a revelar quién es y te digo que es el compañero de el Indio. Eso para mí era lo chistoso, más que recordar el pasado de las drogas de el Flaco”, explicó.

Además, confesó que se sintió seguro de su chiste ya que previamente había conversado al respecto con “El Flaco” durante un encuentro en el programa “El Purgatorio”.

“A mí lo que más me alivianaba la conciencia fue que cuando el Flaco fue a El Purgatorio hubo muchos chistes de droga y se los tomó todo para la risa. El Flaco me dijo ‘mientras la hueá de risa y sea en pos del humor, di la hueá que quieras. Yo me quedé con eso”, sostuvo.

Finalmente, Don Comedia concluyó afirmando que: “El chiste puede ser mala onda pero no era con esa intención”.