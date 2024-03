Daniela Castro se descargó con Luis Mateucci en intenso cara a cara de Tierra Brava: “No tienes huevos”

Un durísimo cara a cara fue el que protagonizaron anoche Daniela Castro y el argentino Luis Mateucci en el reality “Tierra Brava”, instancia que aprovechó la chef nacional para acusar al pololo de Daniela Aránguiz de no tener “otro talento más que pelar”.

Fue durante la habitual ceremonia de nominación del programa de Canal 13 que la otrora ganadora de Masterchef descargó su molestia contra Mateucci por nominarla constantemente y creer que ella estaba interesada en él.

El desahogo de Daniela en “Tierra Brava”

“Estábamos bien hasta que llegó Daniela (Aránguiz). No tienes otro talento además de pelar. Tú creíste que me gustas porque te di 40 gramos de avena más que al resto, no te hagas el importante”, lanzó la cocinera, quien en su monólogo incluso acusó al transandino de no tener la valentía para criticarla en persona.

Para ello, le regaló un par de huevos a Mateucci antes de lapidarlo con un concluyente “como no tienes, te los paso yo. No eres capaz de decirme las cosas a la cara, tengo los huevos que tú no tienes”.

“Pronto, rostro de una multitienda”: la inesperada broma de Julia Vial a Julián Elfenbein por la nueva pareja del rostro de CHV

Los dichos de Castro dejaron con la boca abierta a Pamela Díaz, la más impactada con el gesto de entregarle los huevos a Mateucci, sin embargo, quien acusó el golpe de la chef fue Daniela Aránguiz.

¿Será el que predijo Vanessa Daroch?: Así luce el musculoso galán que se besó con Pamela Díaz

Daniela Castro protagonizó un intenso cara a cara con Luis Mateucci en "Tierra Brava". Fuente: Captura de pantalla del programa "Tierra Brava", de Canal 13.

“Vengo de afuera y esta casa es muy chica, todo se sabe. Me siento muy observada por ti, siempre estás escuchando todo lo que nosotros hablamos con Luis. Dijiste que yo mantenía a Luis, eso no te lo voy a aceptar nunca en la vida, porque para que a un hombre yo lo mantenga tiene que nacer de nuevo”, señaló Aránguiz, quien afirmó tener “distancia contigo porque haces comentarios desafortunados”.

Pamela Díaz reingresó a Tierra Brava y tuvo primer encuentro con pareja de Fabio Agostini

Luis Mateucci vuelve a encerrarse en un reality con el dilema de acabar su relación con Daniela Aránguiz: “No quiere que entre siendo su novio”