“Te traté de ayudar”: Concursante líder de “Ahora caigo” se cayó en pregunta “facilísima”

Con gran éxito y buenas críticas de los televidentes debutó el lunes por las pantallas de TVN el programa familiar de concurso “Ahora Caigo”, animado por el exconductor de Me Late, Daniel Fuenzalida.

“Por fin un programa con un verdadero animador”, “Super weno el programa muy entrete”, “muy entretenido el programa”, fueron algunos de los comentarios de la audiencia en X.

Pero, lo que más llamó la atención y literalmente se robó la película, fue la pregunta que no supo responder la joven lideró todo el programa, perdiéndolo todo en el último minuto.

“Es el producto que consumía Popeye para ser más fuerte...se ponía musculoso, fuerte...es verde...comida”, decía el animador, intentando ayudar ala participante de nombre Fernanda, estudiante de arquitectura.

“Era facilícima...era espinaca te traté de ayudar...nooooo”, bromeaba Fuenzalida, incrédulo.

Ahora Caigo debutó con éxito en TVN

La hermana menor de la participante, en tanto, fue menos empática y la recriminó de manera divertida, diciéndole que eso le pasaba “por no comer verduras”.

De igual forma, Daniel la felicitó por su brillante participación.

“A tus 19 años, has hecho una participación no buena, no excelente, sino que extraordinaria. Un aplauso para Feña, desde ya la producción me dice que estás invitadísima al repechaje”.

Tras ello, la participante descendió por el escenario, haciendo honor al programa “Ahora Caigo”.

“Se nos fue Feña, gran participación. Nadie sabe para quién trabaja”, cerró el animador.