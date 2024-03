“La han hecho bolsa”: Máximo Menem reconoció tener algo de “rencor” con periodismo crítico a Cecilia Bolocco

Máximo Menem Bolocco sinceró esta mañana los motivos de su relación de amor y odio con las comunicaciones a pesar de sus reconocidos deseos por seguir incursionando en la televisión chilena luego de su paso por el programa “Top Chef Vip”.

El hijo de la exMiss Universo nacional, Cecilia Bolocco, precisamente aludió a su madre para confesarle a los conductores de “Contigo en la mañana” que sus aspiraciones profesionales no van por seguir una carrera periodística sino más bien que una vinculada a sus actuales estudios de arquitectura.

La defensa de Máximo Menem

Todo partió luego de la inocente pregunta que le hizo Julio César Rodríguez, respecto de si le gustaba el periodismo, a lo que el joven contestó con un categórico “no”, que dejó al trío de animadores del matinal de CHV con la intriga de conocer el motivo de su rechazo a la labor periodística, a pesar de su gusto por participar en futuros proyectos televisivos.

“¿Nutrición y dietética?”, insistió Jotacé; “¿Ciencias Políticas, por ejemplo?”, lanzó Roberto Cox, cuyas interrogantes quedaron sin respuesta de parte de Máximo, al punto que medio en broma el conductor del programa le señaló al hijo de Bolocco que “sentí que ninguneó al periodismo, ah”.

Tras la intervención de Rodríguez, que prontamente el animador se encargó de asumir como una broma, fue que Máximo intentó explicar su dualidad de sentimientos hacia el mundo de las comunicaciones.

“No, no, no. No es ninguneo. O sea, me gusta, me encanta la comunicación. Me gusta el periodismo, pero no me gusta el periodismo. Es como, depende...”, intentó explicar el joven. A esas alturas, víctima del bombardeo de preguntas de parte de Cox (“depende de qué periodismo”) y Monserrat Álvarez (“no te gustan los periodistas”).

“Como ustedes acá, lo mejor, pero cuando van y te atacan es un desagrado y desubicación total. Pero bueno...”, sinceró Menem, cuya respuesta encontró a un inesperado aliado en Cox, quien se desligó de las críticas apuntando a que ese tipo de periodismo es de “los de farándula”.

“Claro (...) pero no, me encanta la comunicación y ese mundo, pero el mundo de la arquitectura me encanta más”, prosiguió Máximo, quien cerró el tema luego que el también DJ quisiera saber el nombre del “periodista que te atacó”.

“No tengo idea, pero a mi mamá se la han hecho bolsa. Entonces ahí tengo rencor, por eso”, concluyó.

