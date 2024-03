¿Tras los pasos de su madre? Máximo Menem deja “Top Chef Vip” avisando que “me gustó la tele” y abriendo la opción de sumarse a otro proyecto

Luego de quedar eliminado del programa culinario “Top Chef Vip”, Máximo Menem sinceró este mediodía en “Contigo en la mañana” estar muy dispuesto a regresar prontamente a la televisión debido a la grata experiencia que tuvo en su paso por el estelar de Chilevisión.

Entrevistado por el trío de conductores del matinal, el hijo de Cecilia Bolocco contó lo que fue su primera experiencia en pantalla, la cual calificó de “muy buena” tras conocer en carne propia el mundo de la producción de un estelar e interactuar con personas valiosas en su paso por “Top Chef”.

El “gustito televisivo” de Máximo Menem

“De mis compañeros, me llevé increíble con todos. No quiero decir nombres, porque sino alguno se me va a quedar fuera, pero con la que más cercanía tuve fue con Gianella, que también me venía con ella en la mañana. También Max Ferres, Alonso (Quintero), la Belén (Mora), la Pincoya, que la adoro con mi vida. Me habían hablado tan bien de la Pincoya y la conocí, de verdad, una mujer increíble, muy cariñosa”, indicó el joven de 20 años, quien reconoció que tras su salida del programa “no nos hemos podido juntar todos después”.

“Tuve una muy buena onda con todos. Me llevé muy bien, me encantaba venir al canal, saludar a todos en la mañana, me alegraba el día. Todos muy simpáticos, todos muy amorosos”, expresó respecto del equipo de producción del espacio de CHV.

De los tres jurados del programa, Máximo reveló a Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox, que si bien no puede calificar al mejor que tuvo, sí tuvo un “lindo” acercamiento con uno de ellos.

“No podría elegir entre los tres jurados, pero con alguien que tuve mucho cariño y me llevé muy bien fue con la chef Fernanda (Fuentes). Pero siempre con respeto, obvio. Tuvimos unas conversaciones muy lindas. Muy amorosa, muy cariñosa, muy cercana, y nada, me gustó eso”, explicó el hijo de la exMiss Universo chilena, quien al ser consultado por Monserrat respecto a si le abría las puertas a un pronto regreso a la tevé, no dudó en candidatearse para un futuro proyecto televisivo.

“La verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho estar en ‘Top Chef’. Me gustó la tele, la verdad. Así que sí, si se abre alguna oportunidad”, finalizó.

